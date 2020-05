BANESE DISPONIBILIZA LINHAS DE CRÉDITOS E BENEFICIA EMPRESAS SERGIPANAS

No ano de 2005, os irmãos Fábio e Flávio Santos fundaram a Embalacenter Distribuidora no município de Nossa Senhora da Glória. Após 15 anos a empresa mantém a atividade de atacadista e distribuidor, e com a marca Economize, possui cinco lojas, sendo duas na capital de três no interior do estado. O grupo que atua em 70 municípios e gera mais de 150 empregos diretos foi um dos beneficiados pelas linhas de crédito anunciadas pelo Governo do Estado, por meio do Banese. “Procuramos o empréstimo para fortalecer o caixa nesse momento de pandemia, com o intuito de captar recursos para capital de giro e assim, continuar gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico e social nas regiões que atuamos”, conta o empresário Fábio Santos.

Linhas de crédito emergenciais foram anunciadas no início do mês de abril por meio de uma ação integrada entre o Governo do Estado e o Banese, para atender as demandas das micro, pequenas, médias e grandes empresas do Estado, bem como àqueles que atuam na informalidade. As linhas de crédito, que totalizam R$ 500 milhões em investimentos, visam auxiliar os empresários sergipanos a superar as dificuldades em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Há quatro anos, a empresária Anne Danielle Ferreira Costa administra a Edmundo Casa e Construção, que já está no mercado sergipano há 36 anos. Segundo Anne, o crédito trouxe maior conforto para o negócio neste momento de crise. “O empréstimo possibilitou pagar as contas e os funcionários e garantir o estoque básico. Além disso, o Banese tem ajudado com outras facilidades como a redução da taxa do parcelamento e o cheque especial com uma taxa bem baixa. Isso vem fazendo uma grande diferença. Fiz minha conta no início do ano e fui muito bem recebida, me deram várias opções. Tenho indicado para todos”, afirma.

Já o microempreendedor José Carlos dos Reis, proprietário do Quiosque do Carlinho, que iniciou suas atividades há um ano, conta que ficou sabendo pela televisão sobre a oportunidade de empréstimo e não tardou a entrar em contato com o Banese. “É uma ajuda boa. Fechamos 2019 e entramos 2020 devendo, então vamos usar o dinheiro para pagar o que ficou pendente e reativar o estoque, ampliar. Mesmo fechado, temos que pagar nossos funcionários, ajudar a quem ajuda a gente. Consegui um bom tempo de carência também para pagar a primeira parcela. É interessante porque outros bancos dão 30, 40, 60 dias, mas em uma situação dessas que estamos vivendo acaba sendo pouco e fica pesado para a gente”, explica José Carlos.

Outro exemplo de como o crédito do Banese está sendo bem recebido vem da empresa Inspiração Gás e Engenharia, especializada em Instalação de Gás encanado para empreendimentos comerciais e residenciais. A sócia Ivanline Araújo aponta que a medida veio na hora certa. “Solicitamos uma linha de crédito e conseguimos a tranquilidade que buscávamos para seguir com os novos projetos e garantir que todos os funcionários recebessem em dia. Saber que podemos contar com o Banese no momento que mais precisamos é de extrema importância para o desenvolvimento da empresa, para geração e manutenção dos empregos e para o desenvolvimento do Estado”, relata.

Linhas de crédito – As linhas de crédito disponibilizadas são PróGiro Emergencial (R$ 250 milhões para capital de giro para pessoa jurídica e nove meses de carência, podendo chegar a 36 meses de amortização, com taxas a partir de 0,90% ao mês); Desenvolve Banese (R$ 200 milhões para capital de giro para pessoa jurídica; 12 meses de carência e 72 meses de amortização); e Fundo de Aval (R$ 50 milhões, especialmente para pequeno empreendedor informal e autônomos; carência de 12 meses e prazo máximo de amortização de 60 meses. Início em 13 de abril).

Também foi disponibilizada a Carência Emergencial Banese, que estabelece a prorrogação de vencimentos das prestações mensais, com juros distribuídos no restante do contrato. O público alvo é pessoa jurídica e profissional liberal com contratos preexistentes, vigentes e adimplentes. A carência é de dois a seis meses.

Para adquirir uma das linhas de crédito, o empresário sergipano precisa entrar em contato com o gerente de sua conta ou fazer agendamento pelo site para obter informações e detalhes de cada linha de crédito oferecida pelo banco. No caso de fundo de aval, o trâmite é todo virtual, através do FBanking no site do Banese.

Por Maira Andrade – Secom