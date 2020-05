CENTRO DE METEOROLOGIA DE SERGIPE PREVÊ INSTABILIDADE EM TODO ESTADO

14/05/20 - 09:30:28

Chuvas devem continuar até o fim do mês de maio, alternando com aberturas de sol

Chuva e céu azul alternando em várias horas do dia, está assim o tempo em grande parte de Sergipe nesta época do ano, clima instável e temperaturas mais amenas. Segundo informações do Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima Meteorologia e Mudanças climáticas (CMT), do Governo do Estado, as chuvas devem continuar até o fim do mês de maio, alternando com aberturas de sol.

Sergipe já sente a experiência do clima marcado pelo equinócio de outono junto a todo hemisfério sul. A fase marca a transição de duas estações antagônicas, o verão e o inverno. De acordo com o CMT, da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), nesta quarta-feira (14), a máxima pode chegar a 30ºC, com mínima 21ºC, e intensidade de ventos fracos a moderados e com rajadas.

Capital, Leste e Agreste

Em Aracaju, o CMT prevê para esta quinta-feira, muitas nuvens com chuvas periódicas, com probabilidade de chuva de 90%, temperatura mínima de 24ºC e máxima 30ºC.

Até o fim da semana, o tempo ficará firme, especialmente nos dias 15 e 16 de maio. No entanto, na sexta-feira (15), essa previsão atingirá a região Leste e Agreste sergipano, com possibilidades de chuvas isoladas no sertão. A máxima pode chegar, durante esses dias, a 33ºC e a mínima 20ºC.