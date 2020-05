COVID-19: ESTADO DE SERGIPE TEM O MENOR ÍNDICE DE ISOLAMENTO DO NORDESTE

14/05/20 - 14:29:03

O Observatório de Sergipe, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, divulga mais um boletim “Covid-19: Sergipe e Território Nacional”, com informações atualizadas até 13 de maio.

Os destaques são:

⬇️🔎Taxa de crescimento média diária, em Sergipe, cai pra 9,6%, nos últimos sete dias, mas ainda é a segunda maior entre os estados;

⬇️🚨 Sergipe tem o menor Índice de isolamento social do Nordeste no dia 13 de maio, segundo In Loco;

⬆️ Umbaúba (24%), Nossa Senhora do Socorro (22%) e Barra dos Coqueiros (20%) têm a maior taxa média de crescimento diário do Covid-19 no estado;

⬆️ Aracaju (238), Barra dos Coqueiros (191) e Cedro de São João(153) são os municípios com maior incidência de pessoas contaminadas, por 100 mil habitantes;

📢 Dentre os municípios, Brejo Grande tem o melhor Índice de Isolamento Social (50%) no dia 12 de maio, já Propriá, Pirambu, Cumbe e Malhada dos Bois, o pior (35%).

Fonte: Observatório de Sergipe |Superplan | SEGG| Governo de Sergipe.

Boletim completo https://www.observatorio.se.gov.br/covid-19-sergipe-tem-o-menor-indice-de-isolamento-do-nordeste/