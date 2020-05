Huse recebe doação de 12 mil litros de água mineral para profissionais de saúde

14/05/20 - 12:47:13

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), recebeu no final da tarde da última quarta-feira, 13, uma doação de 12 mil litros de água mineral em copos de 300 ml e garrafinhas de 500 ml, que serão distribuídos ao longo da semana entre os profissionais de saúde que atuam no hospital. Dessa vez, a entrega foi feita pela Solar Coca-Cola BR que assim como outras empresas desenvolve uma série de ações nesse momento de enfrentamento à Covid-19.

Para o inspetor de rota da Solar Coca-Cola BR em Aracaju, Vinícius Santana de Goes, nesse momento de pandemia do novo coronavírus toda ajuda é bem-vinda e a empresa é parceira nessas ações. “Se todos colaborarem e se somarem, vamos juntos conseguir vencer essa pandemia. Essa é uma doação muito importante para os profissionais que estão na linha de frente no combate a essa doença, por isso, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, vamos conseguir passar essa fase ruim e dias melhores virão”, afirmou Vinícius Santana.

A gerente de suprimento e assistência farmacêutica do Huse, Maria Estela Andrade, recebeu a doação e agradeceu a iniciativa da empresa, a atenção e o cuidado com os colaboradores do hospital. “Nesse momento difícil que estamos passando é importante esse apoio das empresas com doações, ficamos muito gratos com todo esse carinho com os nossos profissionais. O Huse é um hospital de grande porte e referência em todo o Estado, por isso, essa doação chega em boa hora”, ressaltou a gerente.

Desde quando foi anunciada a pandemia da Covid-19, ações foram pensadas por diversas empresas que se somaram na causa para ajudar ao próximo nesse enfrentamento à doença. No Huse, as doações variaram entre lanches, chocolates, pizzas, quentinhas, equipamentos de proteção individuais (máscara de tecido, óculos de proteção individual e protetor facial de acetato), além de palavras de conforto, louvores e orações trazidas pelos voluntários e representantes de diversas religiões do Estado