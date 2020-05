LIBERADO MAIS DE R$ 8,8 MILHÕES PARA O CIRURGIA DE EMENDA DE LAÉRCIO

14/05/20 - 19:21:50

Foi liberado, nesta quinta-feira (14). R$ 8,8 milhões para o Hospital Cirurgia de emenda de bancada do deputado federal Laércio Oliveira. “O hospital presta excelentes serviços à população sergipana, principalmente na área de cardiologia. Após saber da situação em que se encontrava, me coloquei à disposição para ajudar”.

Laércio Oliveira explicou ainda que “agora com essa questão da pandemia, uma situação complicada para a saúde, principalmente pública, destinei para a instituição essa minha emenda de bancada para compra de respiradores e equipamentos em geral que o hospital estiver necessitando”..



A ideia da destinação foi quando o parlamentar recebeu em seu gabinete em outubro do ano passado a visita da diretora da Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, juntamente com alguns médicos que atuam na instituição para tratar de liberação de emendas destinas ao Hospital.



Foram liberadas as emendas da Bancada de Sergipe com objetivo de garantir dotações para o Enfrentamento ao COVID-19. Os recursos já foram destinados para a conta do Fundo Estadual de Saúde de Sergipe (FES/SE) que repassará a Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia, como prevê a legislação.