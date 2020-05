Milhares de EPIs e alimentos são doados à população e hospitais

14/05/20 - 14:03:09

Faculdades já doaram mais de 60 mil EPIs, 10 toneladas de alimentos, 2 mil lanches para hospitais e 10 mil itens de higiene e limpeza

Doações estão sendo entregues em hospitais e para a população carente

Por: Paulo Feijó

A pandemia causada pelo novo coronavírus acabou se tornando o pontapé inicial para o crescimento de uma rede de solidariedade em todo o mundo. Todos os dias, a sociedade tem buscado se unir para encontrar formas de ajudar no combate a Covid-19, seja se voluntariando ou mesmo arrecadando doações.

Em meio a essa rede de assistência à população e sociedade, diversas empresas buscam formas de contribuir com essa ajuda. E foi com esse intuito que a UNAMA, UNINASSAU, UNINABUCO, UniNorte, UNG e UNIVERITAS, Instituições de Ensino Superior (IES) mantidas pelo grupo Ser Educacional, se uniram para ajudar a população mais vulnerável e, principalmente, as unidades de saúde de diversos estados e seus funcionários.

Essa união já resultou na doação de mais de 60 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) e 10 toneladas de alimentos, que foram distribuídos para entidades carentes e hospitais. Além disso, esta corrente do bem também tem produzido lanches e refeições para profissionais de saúde. Mais de dois mil já foram produzidos por professores e voluntários das Instituições de Ensino e entregues nos hospitais.

“Neste momento tão difícil que estamos vivendo, toda ajuda é bem-vinda. Como instituições de ensino, temos em nosso DNA a disseminação das práticas responsabilidade social e estamos unidos na busca por formas de contribuir com os governos nesta luta contra o vírus”, explica o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz.

Além dos alimentos e EPIs, as IES também já distribuíram mais 10 mil itens de higiene pessoal e limpeza, mil metros de tecido para confecção de máscaras e diversos equipamentos de saúde. “Não queremos parar por aí. Continuamos trabalhando para contribuir ainda mais para acabar com essa pandemia”, explica Diniz, destacando que as Instituições já planejam novas doações para as próximas semanas.

Álcool Gel

Logo no início da pandemia, as IES do grupo Ser Educacional também se empenharam na produção de álcool gel. A substância, na concentração de 70%, é uma das formas de desinfectar partes do corpo e superfícies contra vírus e bactérias.

Com o objetivo de suprir a carência do produto nas unidades, estudantes e professores dos cursos de Farmácia produziram mais de 500 litros da substância. A produção, em sua maioria, foi utilizada para consumo interno.