O lucro despreza a vida

14/05/20 - 08:13:30

Os empresários sergipanos voltam a pressionar o governador Belivaldo Chagas (PSD) para afrouxar o isolamento social. Ao tempo em que condenam a ausência de justificativas adequadas para o fechamento das empresas, eles prometem ações que garantam o distanciamento das pessoas e evitem a transmissão do coronavírus. Não foi isso que se viu há um mês atrás, quando Belivaldo, atendendo um apelo desses mesmos empresários, assinou um decreto permitindo a reabertura de alguns setores da economia. Ocorreu um “liberou geral”! O povo foi às ruas, ocupou os calçadões de Aracaju e encheu as lojas. Resultado: a Covid-19 se propagou velozmente pelo estado, forçando o governador a endurecer a quarentena para evitar o colapso da saúde. Retroceder agora, como exigem os empresários, é repetir o erro para prestigiar o lucro, em detrimento da vida. Se tiver juízo, Belivaldo deixa como está, pra ver como é que fica. Oremos!

Martelo batido

O ex-vereador Emmanuel Nascimento (PT) foi condenado a devolver R$ 258 mil à Câmara de Aracaju e pagar uma multa de 308 mil por danos morais coletivos. Além da punição monetária, teve os direitos políticos cassados por oito anos. O petista foi acusado de se apropriar ilegalmente de verbas destinadas à sua assessoria jurídica, usando para tanto recibos falsificados. Outros 15 ex-vereadores aracajuanos respondem processos idênticos. Crendeuspai!

Pau no lombo

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) está mesmo decidido a não deixar em paz o senador Alessandro Vieira (Cidadania). Dia sim, outro também, o rapaz ataca o cidadanista. Agora, deu para reproduzir nas redes sociais as críticas feitas por ditos eleitores de Vieira contra à sua atuação parlamentar. Muitos dos críticos se dizem arrependidos por terem votado em Alessandro. Aliás, o senador que não perde uma chance de criticar o presidente Jair Bolsonaro, de quem Valadares é aliado roxo. Essa briga ainda promete muitos rounds. Misericórdia!

Deixa pra depois

A depender da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) as eleições municipais não acontecem em outubro. Segundo ela, neste tempo de pandemia não é hora para se gastar tempo e dinheiro com campanha eleitoral. A demista defende que, como os mandatos dos prefeitos e vereadores só terminam em 31 de dezembro, o pleito seja empurrado para o final do ano. Aliás, esse discurso tem ganhado força a cada dia, inclusive no Congresso e na Justiça Eleitoral. Vixe!

Semana imperdível

Essa informação é para quem pretende conquistar o sonho de se tornar um universitário: chegou a Semana Imperdível, campanha on-line realizada até o próximo sábado, simultaneamente em diversos campi da Estácio, inclusive no de Aracaju. As inscrições são gratuitas e as provas podem ser agendadas no portal da Estácio. A Semana Imperdível vai possibilitar o início da graduação com até 40% de desconto em cursos das modalidades à distância e presenciais. Confira a programação da unidade ou polo escolhido em http://inscricoes.estacio.br/ . Legal!

Curados da Covid-19

Os deputados estaduais Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (Pode) estão curados do coronavírus. Através das redes sociais, o emedebista agradeceu as orações pela sua recuperação e aconselhou as pessoas a ficarem em casa: “Não brinquem com essa doença”, alertou no instagram. Luciano informou, ainda, que o irmão dele, Roberto Bispo, e outros servidores da Assembleia também já se recuperaram da Covid-19. Que bom!

Tiro pela culatra

E o médico sanitarista Antônio Samarone não é partidário da proposta de se decretar lockdown em Aracaju visando conter o coronavírus. Segundo ele, um fechamento total da cidade não ocorre simplesmente por decreto. Seria preciso que a população estivesse sensibilizada para o toque de recolher: “No Brasil, quando uma parte da sociedade é contra até o isolamento, o lockdown pode aumentar as tensões sociais, sem resultados visíveis para a redução da pandemia”, ensina. É, pode ser!

Troca de mãos

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe está sob nova direção. Contrariado com o governador Belivaldo Chagas (PSD), o coronel Gilfran Mateus renunciou ao comando da corporação. Mesmo em quarentena no interior de Sergipe, o chefe do Executivo não demorou muito tempo para nomear o coronel Alexandre José Alves Silva como o novo comandante dos bravos homens e mulheres do fogo. Aff Maria!

Bate-papo virtual

A Associação dos Magistrados de Sergipe realiza, às 16h desta quinta-feira, uma Live entre o presidente da entidade, juiz Roberto Alcântara, e o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto. Tendo como tema “Democracia e Poder Judiciário”, o bate-papo virtual será transmitido pelo instagram da Amase Sergipe. Prestigie!

Olho da rua

O vereador Adalton Sukita (PTN) foi afastado da Câmara de Capela por decisão da Justiça sergipana. Irmão do ex-prefeito Manoel Sukita, o indigitado foi acusado pelo Ministério Público de Sergipe de, enquanto presidente do Legislativo, ter se apropriado de R$ 7 mil para pagar um regabofe que nunca existiu. Neste caso, não seria exagero dizer que o vereador comeu bola no jantar. Marminino!

Anarriê!

De um bebinho, num boteco aberto à meia porta por causa do coronavírus: “Com a chegada dos partidos do Centrão no governo de Bolsonaro, é bem capaz de as quadrilhas invadirem o Palácio da Alvorada no próximo São João”. Homem, vôte!

Recorte de jornal



Publicado no jornal estanciano A Razão, em 25 de dezembro de 1909.