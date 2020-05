Prefeitura de São Cristóvão fecha contrato de 156 mil reais com Hospital Nosso Senhor dos Passos

14/05/20 - 15:03:12

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), formalizou um contrato de prestação de serviços para análise dos exames laboratoriais da Urgência 24h, localizado no Eduardo Gomes, com o Hospital Nosso Senhor dos Passos. O valor médio mensal é 13 mil reais, totalizando 156 mil reais ao ano.

“Nós já estamos em discussão para que seja formalizado outro contrato de prestação de serviços ou um convênio para a ampliação da oferta de exames laboratoriais a população pela regulação geral, de aproximadamente 30 mil reais por mês. O objetivo é diminuir a dificuldade de regulação com a capital, proporcionando um maior número de exames ofertados nas Unidades de Saúde do munícipio. Nós contrataríamos e o Hospital ofertaria. A soma dos 30 mil com os 13 mil mês dá em torno do 40 mil, que é o que estava proposto para que o Munícipio desse de contrapartida. No entanto, é importante que o hospital ofereça serviços e é isso que estamos pactuando através do que a população precisa: a ampliação da oferta de exames laboratoriais.”, afirmou a secretária de municipal de Saúde, Fernanda Santana.

Buscando meios de enfrentamento a pandemia, a Gestão Municipal procurou o Hospital Nosso Senhor dos Passos em março para propor a contratação de 11 leitos para a população sancristovense, a serem instalados na área do Centro Cirúrgico que estava desativada. O Hospital, que pertence a gestão estadual, teve como resposta da Secretaria Estadual de Saúde (SES), ao entrar em contato, que a mesma tinha planos para a implantação de leitos no local, que serão de regulação estadual, não sendo necessária a contratação pelo município. A SMS tem planos para, a depender do cenário epidemiológico e da demanda, instalar novos leitos de observação num espaço adaptado no Centro Histórico.

Outro acordo já havia sido realizado no dia 17 de abril entre a SMS e o Hospital. O objetivo foi estabelecer fluxos de desospitalização dos pacientes elegíveis para tratamento em domicílio, através do programa Melhor em Casa. A coordenadora da Atenção Especializada, Ingrid Santos, destaca que essa é uma decisão para agilizar o fluxo hospitalar durante a pandemia. “Em virtude do atual cenário alinhamos que para a liberação mais rápida de leitos, pacientes hospitalizados no HMNSP com suspeita de COVID-19 serão desospitalizados e acompanhados pelo Município através da equipe do Programa Melhor em casa após resultado de exame (RT-PCR). A decisão foi baseada no tempo resposta que hoje o LACEN utiliza, aproximadamente dois dias para resultado, e pelo atual cenário epidemiológico, bem como o período de baixa procura pelo serviço.”

A SMS realiza o monitoramento de todos os pacientes atendidos por suspeita ou confirmação do novo Coronavírus no Hospital Nosso Senhor dos Passos, através de ligações a cada 48h. “Todos os pacientes que apresentam sintomas e sinais de Síndrome Gripal, independente do nível de suspeita para o Covid-19, entram no monitoramento por um período estipulado de 14 dias. O objetivo é avaliar a evolução do caso até a alta ou, se necessário, encaminhar para a referência. O processo de diagnóstico e vigilância da Covid-19 é constante e os dados são atualizados diariamente.”, declarou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Beatriz Costa.

A Prefeitura abriu o Centro de Atendimento Exclusivo a Pacientes com Síndrome Gripal na última terça-feira (12), que está localizado anexo a Urgência 24h no bairro Eduardo Gomes, com 14 leitos equipados e um investimento de mais de R$ 879 mil reais. Além disso, já haviam sido disponibilizadas duas Unidades de Referência para atendimento ao novo Coronavírus: Jairo Teixeira de Lima, localizada na Rua Félix Pereira S/N no bairro Centro; e Maria José Soares Figueiroa, localizado na Av. Marginal S/N no bairro Eduardo Gomes.

Por Rafael Mota