Sergipe registra 227 novos casos de Covid-19 e 05 óbitos, entre eles uma jovem de 23 anos

14/05/20 - 22:42:06

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (14), o boletim epidemiológo do novo coronavírus (Covid-19). Foram registrados mais 227 novos casos. Com estes, sobe para 2.494 o número de casos no Estado. Foram cinco óbitos, sendo três homens: 73 anos de Canindé de São Francisco, que tinha cardiopatia; 57 anos de Japaratuba; e 36 anos de Aracaju.

E duas mulheres de Aracaju: de 23 anos de idade, que tinha asma, 64 anos com cardiopatia. Estão em investigação 14 óbitos pela doença. São 399 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 7.072 exames e 4.578 foram negativados. Estão internados 156 pacientes, sendo 76 em leitos de UTI (27 na rede privada e 49 na rede pública) e 80 em leitos clínicos (18 na rede privada e 62 na rede pública). São 47 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse *sergipecontraocoronavirus.net .br*