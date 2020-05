SUSPEITO DE CHEFIAR FACÇÃO CRIMINOSA MORRE EM TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA

14/05/20 - 10:34:41

No final da tarde da quarta-feira, 13, no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, um suspeito de chefiar uma facção criminosa e com diversas passagens pelo sistema prisional, conhecido como Thiago Gordo, entrou em confronto com policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha e foi alvejado, durante troca de tiros, recebeu os primeiros socorros, foi encaminhado Hospital de Urgência onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Durante radiopatrulhamento pela área do Conjunto João Alves, militares do BPRp receberam a informação de que um indivíduo, conhecido como Thiago Gordo, suspeito de chefiar uma facção criminosa na região, estaria portando uma arma de fogo, numa localidade conhecida como “Rua Rio do Sal”.

Diante das informações recebidas, os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade ao local informado e avistaram o suspeito, que ao notar a aproximação policial empreendeu fuga e atirou contra os militares que revidaram a injusta agressão e o alvejaram.

O suspeito recebeu, imediatamente, os primeiros socorros e foi conduzido ao Hospital de Urgência onde, após receber os demais cuidados médicos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, utilizado na ação delituosa e uma pedra de crack com, aproximadamente, 100 gramas.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas.

