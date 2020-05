TCE incrementa sistema de auditoria para agilizar análise de gastos com a Covid-19

14/05/20 - 06:58:33

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) incorporou atualizações ao seu Sistema de Auditoria, o Sagres, que permitem uma visualização mais precisa das dispensas de licitação realizadas pelos órgãos públicos sergipanos nas ações de combate ao coronavírus.

As inovações foram desenvolvidas pela Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT), com o intuito de proporcionar maior praticidade na análise dessas despesas.

“São melhorias necessárias para auxiliar o trabalho do nosso corpo técnico no controle dos gastos”, comentou o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto.

Ainda nesse contexto, ele cita o crescente número de atos praticados pelos gestores devido à flexibilização de procedimentos para as contratações emergenciais, “o que demanda uma ação fiscalizatória mais ágil”.

A mais recente atualização no Sagres organiza os dados sobre os gastos do Estado e dos municípios por áreas de controle e ordem cronológica.

“Também inserimos um painel no qual constam o mapa de Sergipe e marcações que variam de tamanho de acordo com a quantia de recursos utilizados”, explica o diretor da DMT, Jailton Moura.

Para a coordenadora da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI), Roseane Tavares, as novidades têm possibilitado um trabalho mais célere no setor, que é o responsável pela fiscalização dos 14 municípios sergipanos cujos processos são relatados pelo conselheiro Carlos Pinna.

“A cada dia o setor de informática busca melhorar a disposição dos dados e criar relatórios que facilitem o acompanhamento técnico e indiquem ações necessárias, na urgência que a situação atual requer”, avalia a coordenadora.

Conforme o Ato da Presidência nº 23, publicado no último dia 27 de março, os órgãos públicos sergipanos devem disponibilizar informações sobre todas as contratações e aquisições realizadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 em até 24h após efetuarem essas despesas.

Fonte e foto TCE