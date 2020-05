Adilson Jr é o pré-candidato que mais cresce em São Cristovão, aponta pesquisa IFP

15/05/20 - 09:40:42

Comparando-se os dados do IFP aos da pesquisa do Opinião, de dezembro do ano passado, Marcos despenca 9 pontos percentuais, enquanto Adilson Junior avança 6,7 pontos, o que representa um crescimento superior a 150% nas intenções de votos

O Instituto França de Pesquisas (IFP) sondou a intenção de voto do eleitorado são-cristovense no início do mês e divulgou o resultou nesta sexta-feira, 15. De acordo com os números apurados no levantamento, Adilson Junior é o pré-candidato que apresenta o maior crescimento de intenções de voto junto aos eleitores do município, quando comparado este levantamento com os resultados da pesquisa do Instituto Opinião divulgada em dezembro do ano passado.

Segundo os dados do IFP, Adilson Junior já é o terceiro nome mais lembrado pelos são-cristovenses (7,1%) na pesquisa espontânea – a que o eleitor diz em que votaria sem que lhe apresentem opções – e fica em empate técnico com o segundo colocado, Neto Batalha (8,2%). Nesse quesito, embora ainda seja o nome mais citado, o prefeito Marcos Santana aparece com apenas 16,9%, ou seja, 8,5 pontos percentuais a menos que na pesquisa anterior.

Na pesquisa induzida, Marcos Santana fica com 32,3% das intenções de votos, seguido de Gedalva Umbaubá (14,7%) e Adilson Junior (11,1%), que aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro do levantamento – 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Comparada à pesquisa anterior, Marcos despenca 9 pontos percentuais, enquanto Adilson Junior cresce 6,7 pontos.

Instados a responder em quem não votariam se as eleições fossem hoje (quesito rejeição), os eleitores levaram ao topo das citações o nome de Neto Batalha (46,2%) e de Marcos Santana (15,4%). Adilson Junior aparece com apenas 3,8% de rejeição, portanto com ampla margem de crescimento, o que consolida a tendência de trajetória ascendente de sua pré-candidatura.

Para o IFP, os eleitores também avaliaram o governo de Marcos Santana. Nesse ponto, os que consideram a atual gestão como Ruim ou Péssima (30,8%) estão em maior quantidade frente aos que avaliam o trabalho do atual prefeito como Ótimo ou Bom (28,1%).

A pesquisa IFP está registrado no TRE/SE sob o número SE-07815/2020 e ouviu 706 eleitores de São Cristovão entre os dias 5 e 9 deste mês. O levantamento tem índice de confiança de 95%.

Por Nélio Miguel Jr.