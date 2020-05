CBM atendeu 2486 ocorrências durante os quatro primeiros meses do ano

15/05/20 - 13:30:00

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu 2486 ocorrências em todo o Estado durante os quatro primeiros meses do ano, de janeiro a abril. Entre as ocorrências registradas, as de maior número são de busca e salvamento, num total de 1272, seguidas por incêndios, com 511 chamados atendidos.

As ocorrências de busca e salvamento incluem resgate de pessoas e animais, retirada de anel, risco de queda de árvore, tentativa de suicídio, controle de insetos, contenção de paciente psicossocial, bloqueio de vias e prevenção.

Com relação aos incêndios, foram 303 em vegetação e 208 urbanos. “Esse número de incêndios em vegetação está relacionado à época mais quente do ano, aliado à falta de conscientização e prevenção de pessoas que se descuidam e de forma negligente acabam provocando incêndios dessa natureza. Com o início do período chuvoso, esse tipo de evento reduz bastante”, afirmou o gestor do Centro de Suporte em Comunicação do CBMSE no Ciosp, capitão Jailson Chagas.

Foram prestadas ainda 429 orientações via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Nesses casos, os bombeiros que ficam no Ciosp solucionam as ocorrências por telefone, orientando o solicitante sobre os procedimentos em situações das mais diversas como engasgos, vazamentos de gás, entre outros.

Além disso, foram registrados 90 chamados para guarda-vidas nas praias, 85 atendimentos pré-hospitalares e 84 a acidentes automobilísticos. “Com o distanciamento social, registramos uma leve queda nos registros das ocorrências, mas nada relevante, sendo assim a atuação das guarnições praticamente não foi alterada”, concluiu o capitão Jailson Chagas.

Fonte: Ascom CBM/SE