Definida comissão técnica da licitação de publicidade promovida pela Sergás

15/05/20 - 05:46:07

Nesta quarta-feira, 13, ocorreu o sorteio para definição da comissão técnica que irá avaliar os trabalhos apresentados por parte das empresas concorrentes a licitação de publicidade promovida pela Sergipe Gás S.A.

Segundo o presidente da Comissão de Licitação da Sergas, Victor Valeriano, esse processo iniciou no dia 7 de fevereiro de 2020, quando da publicação do edital no Diário Oficial do Estado.

No dia 27 de abril ocorreu o recebimento dos envelopes de propostas entregues pelas empresas participantes. “Para o andamento do certame, fazia-se necessário a definição da comissão especial técnica, ato este que ocorreu no dia de hoje, 13, na sede da Sergas, onde foi realizado o sorteio da referida comissão com a presença de testemunhas e representante do Sinapro/Se”, explicou Victor.

A comissão especial técnica ficou composta pelos seguintes profissionais: Givaldo Ricardo, José Castilho Almeida de Jesus e Rodrigo Cunha Barroso.

Próximos passos

O presidente da comissão de licitação encaminhará a Ata da seção para o presidente da Sergipe Gás S.A., Valmor Barbosa, o qual irá elaborar a portaria e devida publicação da mesma no Diário Oficial do Estado. Após a publicação, as propostas técnicas serão avaliadas e o processo terá continuidade.