PRESIDENTE DO BANESE E DESO CONVOCADOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS

15/05/20 - 05:00:10

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) protocolou na Assembleia Legislativa dois requerimentos de convocação. O primeiro foi direcionado à Carlos Fernandes de Melo, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Georgeo explica que a Deso precisa prestar os devidos esclarecimentos sobre as constantes faltas de água que estão acontecendo nos municípios sergipanos. “Recebemos diariamente reclamação sobre falta de água pelo interior de Sergipe”.

“Já fizemos essa cobrança ao Governo, sobre os problemas que os sergipanos estão enfrentando por causa da falta de água em um momento em que ela é essencial. Como não tivemos respostas, resolvemos convocar o presidente da Deso para explicar o motivo”.

O deputado espera que nesta audiência, Carlos Fernandes também explique os valores exorbitantes das faturas do mês de abril. “Muitos sergipanos reclamaram dos valores absurdos que foram cobrados em abril. Inclusive, o MP entrou com uma ação civil púbica por isso”.

O outro requerimento foi para Fernando Mota, presidente do Banese. Georgeo quer saber quais empresas sergipanas foram beneficiadas com a linha de crédito no valor de até R$ 500 milhões que foi disponibilizada pelo banco por causa da crise provocada pelo novo Coronavírus.

“Em virtude da Covid19, o Banese liberou crédito para as pequenas, micros e grandes empresas e trabalhadores informais de Sergipe. Precisamos saber quem foi beneficiado com este dinheiro. Sabemos que o momento é delicado, mas não podemos abrir mão da transparência”.

Georgeo também quer que o presidente do Banese explique a questão dos novos contratos de empréstimos que o banco está fazendo com os servidores estaduais. “Era pra ser uma prorrogação dos vencimentos dos contratos por 90 dias e não uma nova contratação de empréstimos com juros abusivos”.