Docentes e técnicos do Campus do Sertão realizam ação solidária

15/05/20 - 05:48:59

São distribuídos kits de higiene pessoal e limpeza doméstica, além de álcool gel, para famílias carentes

Por iniciativa dos docentes e técnicos administrativos, o Campus do Sertão da UFS, em Nossa Senhora da Glória, iniciou uma ação que vai além da produção e distribuição de álcool gel para higienização durante a pandemia de coronavírus. Os professores e técnicos envolvidos na comissão “Campusser contra a Covid-19” arrecadam material de higiene pessoal e de limpeza doméstica e distribuem em kits para a comunidade.

Na primeira ação da comissão foram atendidas 28 famílias que receberam kits contendo água sanitária, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de pia, sabonete, papel higiênico, creme dental, escova de dentes e xampu. Também compõem o kit um folder informativo sobre a Covid-19, além do álcool gel produzido no Campus do Sertão.

Como parte das ações, foram distribuídas inicialmente máscaras e panfletos educativos na feira livre de Nossa Senhora da Glória. “O Campus do Sertão vem se articulando com a comunidade, elaborando estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus. Uma delas foi a arrecadação de produtos de limpeza, de modo a contribuir com ações de higiene, que são tão importantes para a prevenção da Covid-19”, informa o diretor geral do Campus do Sertão, professor Jodnes Vieira.

A intenção da Comissão é continuar desenvolvendo ações que minimizem o agravamento da situação de pobreza extrema, agravada pelo isolamento social. As ações de doações permanecem pelas próximas semanas. Produtos de limpeza e alimentos poderão ser entregues no Campus do Sertão. Mais informações no endereço eletrônico @covidufssertao.

Álcool gel

O Campus do Sertão está produzindo álcool gel para atender grande parte da necessidade do Hospital Regional durante a pandemia do coronavírus. No Laboratório Multidisciplinar 03, uma equipe com oito servidores técnico-administrativos produziu e entregou recentemente 70kg de álcool gel e 150 litros de álcool 70% glicerinado, que foram envasados em embalagens de 900mL e 500mL.

O professor Jodnes Vieira e o professor Marcelo Carnelossi, diretor pedagógico do Campus, doaram o gel de natrosol, matéria-prima necessária à fabricação do álcool gel. O álcool, matéria-prima principal, foi fornecida pela Usina São José do Pinheiro, localizada em Laranjeiras. A parceria envolve também a Secretaria Municipal da Saúde, que doou as embalagens, e a Secretaria de Estado da Saúde.

Marcos Cardoso

Foto assessoria