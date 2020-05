Edvaldo diz que esse é o momento de todos se darem as mãos e evitar a guerra de egos

15/05/20 - 20:25:16

Recolhido em isolamento social, com o Covid-19, conforme teste revelado nesta sexta-feira (15), em que deu positivo, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), concedeu entrevista à TV-Sergipe, e fez um apelo: “Este é um momento onde devemos dar as mãos. Setor público, iniciativa privada e população. Não há ninguém contra ninguém, não é esquerda contra direita. Tem gente que está transformando este momento em guerra de egos, é preciso que a gente se una neste trabalho”.

Edvaldo disse que vai cumprir a quarentena em casa, tomando muito líquido, reforçando a alimentação e tomando todas as precauções, como todos devem fazer. “Seguirei trabalhando de casa para intensificarmos nossas ações no combate ao coronavírus”.

O prefeito explicou que no dia 1º de maio, começou a sentir alguns sintomas do coronavírus, “fiz o teste e deu negativo. Como minha enteada testou positivo neste semana, voltei a fazer o teste e deu positivo. Estou bem, sem sintomas, apenas com uma pequena tosse”.

Grande parceiro – Edvaldo Nogueira reconheceu que o MPF-SE tem sido um grande parceiro da Prefeitura de Aracaju no combate ao coronavírus, assim como os conselhos regionais da saúde e as entidades médicas, “que estão dando grande colaboração ao nosso trabalho.

O prefeito também tratou sobre o aumento da frota de ônibus, e explicou que “não é a quantidade que vai resolver”. Para Edvaldo, “questão é a conscientização das pessoas de só saírem quando necessário. A porcentagem atual da frota é suficiente para os trabalhadores dos serviços essenciais irem ao trabalho”.

Lembrou que a partir de segunda-feira (18), a Caixa Econômica volta a pagar o auxílio emergencial do Governo Federal e isso é preocupante porque gera aglomeração: “Estamos estudando adotar medidas mais rigorosas. Fizemos a pintura nas ruas próximas, mas vamos buscar a Caixa para evitar as aglomerações”.

Edvaldo Nogueira considera que a Prefeitura de Aracaju está fazendo a sua parte na conscientização da população e trabalhando no aumento de leitos de retaguarda, como o hospital de campanha com 152 leitos: “Infelizmente, ainda temos visto uma grande movimentação nas ruas e isso acarreta no aumento de casos em Aracaju. Temos fiscalizado e atuado pela cidade, mas precisamos da colaboração das pessoas para que só saiam se for necessário”, concluiu