“Edvaldo foi desumano e enganou moradores das Mangabeiras”, diz Cabo Amintas

15/05/20 - 09:06:22

Nesta quinta-feira, 14, o vereador Cabo Amintas (PSL) divulgou vídeo em suas redes sociais mostrando a denúncia feita por moradoras da “Invasão das Mangabeiras” na zona sulz de Aracaju.

Nas imagens, uma moradora da invasão cercada de crianças, em um ambiente completamente alagado, clama por ajuda para sobreviver. “Seu Prefeito, estou pedindo ajuda. Como vamos ficar dentro de um barraco, presos em isolamento com tantas crianças numa situação dessas, o lugar cheio de água. Você só veio para fazer o cadastro e depois sumiu. Dê uma solução pra gente, ajude, não fique na prefeitura dizendo que só pode resolver no próximo ano”, apelou a moradora.

Diante do cenário exposto e relato feito, o parlamentar se manifestou a favor dos moradores e fez duras críticas ao prefeito.

“Em época de pandemia, prefeito, as pessoas estão nos barracos, abandonadas pelo poder público. E olhe que estamos em ano de eleição e o senhor não está nem aí pra essas pessoas! Simplesmente, vai lá e faz um cadastro, engana as pessoas e as abandona. Essa é a sua gestão, esse prefeito Edvaldo Nogueira já demonstrou como trata a população mais humilde da nossa cidade. É fácil dizer: fique em casa, como o senhor está, na sua mansão comendo do bom e do melhor, esquecendo de quem te botou aí e paga o seu salário”, disse indignado o vereador.

Por fim, Amintas cobrou uma resposta e solução do prefeito para a população das Mangabeiras. “É revoltante prefeito, o senhor não vai fazer nada por essas pessoas? Vai continuar com essa atitude irresponsável e desumana? O povo vai te dar a resposta”, questionou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas