Edvaldo não sai da luta

15/05/20 - 00:34:13

Diógenes Brayner – [email protected]

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) está com a mão na massa. Trabalha muito para que o coronavírus não passe dos limites em Aracaju. É tarefa difícil, porque o Covid-19 é muito rápido, contamina pessoas com perdigotos [arre!] e não há como evitá-los e nem proibir de soltá-los, apesar da inconveniência para quem está próximo. O prefeito deixa bem claro que está muito preocupado, principalmente com esse crescimento veloz, que não dá sinais de recuo, Além disso, a teimosia e insensatez das pessoas que simplesmente fingem não acreditar que a doença existe e batem pernas ao léu.

Por uma crise do tipo ninguém esperava. Pandemia assusta pela dimensão do risco, cujo transmissor é invisível e pode pegar de surpresa jovens e idosos, com a mesma consistência, para fazer novas vítimas e/ou se propagar. A rapaziada brinca com isso e pensa que não se contagia, acha que “é coisa para velhos [Véios para entrar na onda]”. Entretanto, as estatísticas já começam a revelar um aumento considerável de jovens que se contaminam e morrem. Ontem mesmo, em Aracaju, foi a óbito uma que tinha apenas 24 anos. Muito triste, lamentável, e um sinal de que idade não evita o vírus.

Edvaldo Nogueira – nem ninguém – esperava que uma pandemia viesse retardar – e até evitar – projetos mais ousados de desenvolvimento da Capital sergipana, dentro de uma administração que vinha se tornando reconhecida até por prováveis adversários, que ainda enxergam dificuldades para enfrentá-los nas urnas. Mas o prefeito não recuou em relação ao vírus. Arregaçou as mangas e está o enfrentando sem sintomas políticos, mantendo uma estrutura que não define quem vai atender.

Tem quem exagere e admita que com o vírus Edvaldo Nogueira cresceu junto ao povo e melhorou chances de reeleição. Sobre isso ele não fala e até se irrita com qualquer insinuação do tipo. Deixa claro que não pensa em política num momento que a vida está muito acima do voto. É mirando na recuperação dos afetados e em salvar os que estão em estado grave, que ele tem se dedicado diuturnamente, inclusive com o sentimento de quem estudou medicina até o último ano.

Mas não dá para fingir que as eleições vêm aí. Podem ser adiadas ou se tenha prorrogação de mandato. Seja como for, Edvaldo estará sim disputando o pleito para se manter prefeito. Não aceita falar em política nesse momento e até se mostra desligado sobre qualquer assunto que envolva disputa eleitoral. Mas, seus prováveis adversários sabem que o trabalho que realiza, em um momento difícil de pandemia, obtendo êxito em sua missão de salvar vidas, dificulta muito o enfrentamento, até porque, em momentos como esses, eles ficam sem ter o que mostrar. Claro, fica muito mais complicado…

Medida restritiva

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse ontem, que não vai flexibilizar medida restritiva nenhuma enquanto estiver nessa curva de crescimento do contágio do Covid-19.

*** E mais: “Não quero ver filas de ambulâncias nos hospitais e nas UTIs, já nos próximos dias”.

Evitar falecidos

Belivado diz ainda que “pensamos primeiro em evitar os falecidos. Quanto aos falidos pensaremos depois”.

*** E perguntou: “como apresentar um plano de retomada das atividades econômicas num momento de crescimento da curva de contaminação”?

*** E acrescentou: “eu tenho responsabilidade com a vida das pessoas”.

Enfrentar realidade

O secretário de Governo, José Carlos Felizola, disse ontem, no final da noite, que “governar é administrar crises, conflitos, é eleger prioridades e planejar o futuro. Mas é, sobretudo, a arte de enfrentar a realidade”.

*** – E a realidade que nos impõe é a de enfrentar uma pandemia sem precedentes, que apanhou o mundo de surpresa e coloca países como os EUA no chão.



Fugir do diálogo

Para Felizola, “atacar o Governo, que também é vítima desta trágica pandemia, justamente quando todos deveríamos nos unir para enfrenta-la, é fugir do debate qualificado e do diálogo que tanto cobram, injustamente…”

*** E conclui: “sigamos em frente, e como diz o imortal Fernando Pessoa: É o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”.

Márcio repudia

O pré-candidato do PT a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo, também repudiou a nota emitida por líderes empresariais e se solidarizou com a posição do governador Belivaldo Chagas e da vice Eliane Aquino (PT).

*** – Num momento tão difícil da nossa sociedade, precisamos pensar na vida de cada sergipano.

Sobre a Carta

A reação do governador Belivaldo Chagas foi em relação à Carta Aberta publicada por 19 associações empresariais e enviada ao Governo e Prefeitura.

*** O objetivo do documento foi solicitar que o Governo apresente planejamento para a abertura da economia e relatar a situação do coronavírus.

Espírito de contribuir

O presidente da Fecomercio, deputado federal Laércio Oliveira, disse que a carta tem o espírito de contribuir: “a gente deseja ser partícipe dessas decisões do Governo”.

*** Acrescentou que “isso será quando a curva começar a descer, o que não pode ser interpretada como crítica, mas como pedido”.

*** Disse que tem satisfação em ser aliado do governador Belivaldo Chagas.

Não tem medo

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), mandou um recado curioso: “Não administro o Estado pelas redes sociais. Não tenho medo de milícia digital que propaga a mentira e o ódio”.

*** – Trabalho para salvar vidas. Nem tentem me intimidar. Medo não faz parte do meu dicionário, disse.

Luciano e transparência

Presidente da Alese, Luciano Bispo, e o líder do Governo, Zezinho Sobral, publicaram com transparência resultados positivos de testes feitos para o Covid-19.

*** Depois de rígida quarentena, os dois se submeteram a novos exames sobre o Covid e os resultados foram negativos. Os dois disseram que não havia motivo para esconder esses resultados.

*** Demais servidores da Alese, que testaram positivo, também refizeram os testes e estão negativados.

Imprimir dinheiro

O líder do Governo no Senado, Rogério Carvalho, ironiza: “já pensou se tivéssemos um presidente”? E complementa: “Há um mês Lula alertava que o Governo precisava emitir dinheiro novo”.

*** E complementa: “mas o desgoverno Bolsonaro ignorou, agora Banco Central pede a impressão de R$ 9 bilhões”.

Recado a políticos

Ex-vereador Luciano, sobrinho do ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Genivaldo Galindo, avisou que seu tio morreu vítima do coronavírus há uma semana. Pediu às pessoas que estiveram com ele, que façam testes para ver se foram afetados.

*** Diz que Galindo não saiu de Canindé por 30 dias e admite que ele pegou o Covid-19 de alguém do município que foi visitá-lo.

*** Luciano mandou um recados aos políticos que estiveram com Galindo: “Isso não é hora de fazer política, não é hora de estar nas casas do povo. É hora de ficar em casa”.

Apoio a Bolsonaro

Está decidido: o Republicanos vai dar sustentação política ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. A informação foi passada pelo presidente da sigla, deputado Marcos Pereira.

*** Outra informação: o Congresso não vai discutir adiamento das eleições municipais a partir de junho. Um fato já decidido: o pleito acontecerá este ano.

Candidatura certa

O Partido dos Trabalhadores não abre mão da candidatura de Marcio Macedo a prefeito de Aracaju. Sobre isso não deixa a menor dúvida.

*** Márcio tem feito pré-campanha através de live e postagem nas redes sociais, à busca da consolidação de sua candidatura em tempos de pandemia.

*** Dentro do PT, entretanto, tem companheiros que acham difícil a decolagem, exatamente em razão dessa onda violenta da Covid-19.

Georlize e Emília

A senadora Maria do Carmo (DEM) disse que gostaria de ter uma chapa majoritária à Prefeitura de Aracaju formada por Georlize Teles e a vereadora Emília Corrêa (Patriotas).

*** Mas há um problema para essa formação: Emília não topa ser vice. Já decidiu que vai para a reeleição. Em chapa majoritária só entraria para ser candidata à prefeita.

CPI em Propriá

Vereadores de Propriá aprovaram ontem à noite abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar supostos atos ilícitos do prefeito Iokanaan Santana, sobre atos vazados em áudio.

Segundo o “Extra Propriá”, se comprovada alguma irregularidade, Iokanaan poderá ser afastados do cargo.

Um bom papo

Viagem cansativa – Heleno Silva viajou segunda-feira passada a Brasília – e já retornou ontem – de carro para reuniões. Uma viagem longa e cansativa.

Melhor que avião – A viagem, entretanto, compensa. Segundo Heleno porque se previne do Covid-19, porque de avião ela dura praticamente 24 horas.

Zero bloqueio – Não há a mínima necessidade de um bloqueio total em Aracaju neste momento, embora anunciado nos carcomidos grupos sociais.

Todos putos – Muitos pré-candidatos a vereador de Aracaju putos da vida com o coronavírus, que está impedindo a pré-campanha e pode reduzir a grana do fundo direcionado a elas.

Sobre Enem – Ação popular pede suspensão do calendário do Enem; Ministério da Educação tem 72 horas para se manifestar.

Quer reconciliar – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai ao Planalto em dia que foi atacado e sinaliza reconciliação.

Vê disparidade – Ex-ministro Sérgio Moro fala em “disparidade” no processo porque defesa do presidente teve acesso ao vídeo, e seus advogados, não.

Revista Fórum – Neurologista, médica que assina teste de Covid de Bolsonaro já respondeu processo por corrupção.