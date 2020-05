“Estamos preparados com a PM e a PC para qualquer tipo de baderna”, avisa Belivaldo

15/05/20 - 15:03:44

Preocupado com o crescimento desenfreado de infectados pelo covid-19 na capital e no interior do estado, o governador Belivaldo Chagas disse que não vai tolerar qualquer tipo de baderna que seja feita nos municípios, de gente que por acaso esteja se aproveitando das medidas de isolamento para fazer bagunça no Interior. “Estamos preparados com a Polícia Militar e a Polícia Civil para qualquer tipo de baderna que seja feita nos municípios, de gente que por acaso esteja se aproveitando das medidas de isolamento para fazer bagunça no Interior”.

Sobre as medidas que o governo poderá tomar no caso de descumprimento das recomendações, Belivaldo disse que “mesmo que não tenhamos nenhum sintoma, não podemos achar que podemos sair por aí sem tomar cuidado. Vamos nos proteger e proteger os outros”.

Em entrevista à Rádio Xodó FM nesta sexta-feira (15), o governador também falou sobre a economia e disse que o estado não terá uma economia sadia se o nosso povo estiver doente. “Vou tratar de plano de retomada da economia quando a curva de crescimento dos casos de coronavírus em Sergipe parar de subir. Precisamos ter respeito com as pessoas que estão ficando doentes”, explicou o governador.

Um questionamento que vem sendo feito pela imprensa e pela população sobre decretar o lockdown, Belivaldo continua afirmando que no momento não está sendo discutido essa possibilidade. “Um lockdown para conter o número de casos de coronavírus, se vier a acontecer, será setorizado e previamente anunciado, com todas as especificações necessárias de funcionamento dos serviços”, disse.

Sobre a aquisição de respiradores, Belivaldo disse que já foram quatro tentativas de compras, porém até o momento não foi possível finalizar nenhuma, isso dificulta aumentar os leitos de UTIs. “Nos preocupamos aqui em Sergipe com os leitos de UTI, com respiradores. Um problema de fornecedores que está afetando todos os estados, já estamos na 4ª tentativa de compra pelo consórcio Nordeste”.

Belivaldo concluiu a entrevista, mostrando a sua preocupação com o isolamento social que não atendeu o recomendado, e aproveitou para as pessoas evitarem de sair de casa e formarem aglomerações. “Se o número de casos positivos na Grande Aracaju está grande, imagine o número de infectados assintomáticos. Por isso continuo pedindo encarecidamente para que as pessoas façam a sua parte e fiquem em casa”, disse Belivaldo.

Munir Darrage