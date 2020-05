FÁBIO MITIDIERI ANUNCIA QUE SUA FILHA FEZ TESTE DO COVID-19 E DEU POSITIVO

15/05/20 - 21:00:52

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) também anunciou nesta sexta-feira que ele e a família fizeram o teste para o Covid-19. Anunciou em seguida que ” Infelizmente”, sua filha Ana Célia testou positivo”.

Acrescentou que a filha está bem e que “até aqui, está assintomática”. Segundo Mitidieri, “nós estamos todos em isolamento e orando pela sua pronta recuperação. Deus no comando sempre”!

Mais cedo, o deputado Fábio Mitidieri lamentou a queda do ministro da Saúde, Nelson Teich e disse que “infelizmente essa saída já era esperada. É que ele pregava as mesmas coisas do também ex-ministro Mandetta, só que não era de se expor”.

Mitidieri admite que “só que paciência tem limite. O limite da responsabilidade com a vida. Mas calma, já, já vem algum general pro lugar e resolve tudo”.