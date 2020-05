FAMES PROMOVE REUNIÃO ONLINE ENTRE GESTORES MUNICIPAIS E GOVERNO

15/05/20 - 05:28:59

Em uma reunião realizada de forma remota, o Governo de Sergipe, por meio da secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, do Procurador- Geral do Estado, Dr. Vinícius Oliveira, e do Superintendente da Secretaria Geral de Governo, Ademário Alves, esteve reunido com gestores públicos no encontro intermediado pela Federação do Município do Estado de Sergipe (FAMES), para discutir diversos temas voltado para a saúde neste momento de pandemia.

Os temas pautados pelos representantes do Estado foram: a visão geral sobre as ações da Secretaria de Saúde junto aos municípios e a expansão do vírus pelas regiões do Estado; apresentação sobre cenários gerais da crise no Estado (Social, econômico e fiscal), e visão geral das medidas adotadas pelo Governo do Estado de Sergipe no enfrentamento à crise da Covid-19, e a necessidade de apoio dos municípios.

O encontro propôs uma aproximação maior do governo com as cidades sergipanas, e através da secretária de Saúde do Estado, Mércia Feitosa, os participantes puderam assistir explanações com apanhado geral das ações do Governo na área de saúde, o que está sendo feito, quais estão sendo as expansões de UTI e hospitais, fornecimento de orientação para a população, e apresentação de um cenário mostrando a presença da covid-19 em diversas regiões.

Já o procurador- geral do Estado, Dr. Vinícius Oliveira, colocou em pauta os decretos que o governo vem editando, no que diz respeito ao enfrentamento da crise, medidas de distanciamento social, uso de máscara, e fechamento de algumas atividades comerciais até que a curva de infecção do Estado se instabilize. O procurador usou o espaço para pedir o apoio dos municípios para que seja reforçado a importância do isolamento social e assim, conseguir a compreensão da população.

O superintendente da Secretaria Geral de Governo, Ademário Alves, fez uma abordagem mais genérica com um resumo geral de todas as ações que o governo vem realizando até o momento. Em sua fala, Ademário destacou ações na área social, fiscal e econômica, passando para os prefeitos o cenário atual, de modo que gestores tenham ciência do que está sendo feito pelo governo. O encontro on-line aconteceu de forma interativa, perguntas, respostas e sugestões foram expostas.

Por Yslla Vanessa/ Ascom Fames