Freio de arrumação

15/05/20 - 09:02:27

O governador Belivaldo Chagas (PSD) deu um chega pra lá na intenção dos empresários de reabrir a economia sergipana no grito. Dizendo-se traído por aliados políticos, o chefe do Executivo taxou de deselegante e mentirosa a carta assinada por entidades representativas do PIB estadual. No desabafo, o pessedista comprovou que o governo se fundamenta em dados científicos para manter o isolamento social. Também deixou claro que tem planos para reativar a economia tão logo passe o pique da pandemia do coronavírus. Por fim, o governador indagou: “Como pensar em retomada das atividades econômicas num momento de crescimento da curva de contaminação?”. Nem precisa dizer que, diante da dura reação de Belivaldo em favor da vida, os empresários botaram a viola no saco e foram desafinar noutra freguesia. Perceberam que a maioria dos sergipanos prefere salvar CPFs a proteger CNPJs. Marminino!

Faltou grana

E a demora do governo Bolsonaro para mandar imprimir mais dinheiro foi criticada pelo senador Rogério Carvalho (PT): “Já pensou se tivéssemos um presidente? Há um mês, Lula alertava que o governo precisava emitir dinheiro novo. Mas o desgoverno Bolsonaro ignorou, agora BC pede a impressão de R$ 9 bilhões”, fustiga o petista. A Casa da Moeda foi convocada para imprimir mais dinheiro porque faltou grana para pagar a 2ª parcela do auxílio emergencial. Crendeuspai!

Padre na UTI

Vítima de coronavírus, o padre Jadilson Andrade está na UTI do Hospital Gabriel Soares, em Aracaju. Ele é pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, do conjunto residencial Bugio. Também infectado pela doença, o padre Rogério de Jesus Santana, da Igreja do bairro São José, apresenta sintomas leves e permanece em quarentena na residência paroquial. Segundo a Arquidiocese Metropolitana, outros três colaboradores da Cúria testaram positivo para a Covid-19. Misericórdia!

E os “gatos”?

Nunca mais se falou na campanha contra as ligações clandestinas de água tratada, os chamados “gatos”. Até agora, a ação da Companhia de Saneamento de Sergipe contra os ladrões de água puniu apenas alguns miseráveis residentes na periferia de Aracaju. Por que será que a Deso também não visita os hotéis da Orla de Atalaia, as luxuosas mansões, indústrias, comércio e casas de praia. É nestes endereços que “residem” bichanos bem criados. Marminino!

Beneficiado pela Covid-19

E quem está de volta ao comando da Prefeitura de Ilha das Flores é Christiano Cavalcante (PSC). Ele e o vice Eleni Lisboa (PRB) tinham sido afastados dos cargos pelo Tribunal Regional Eleitoral, sob a acusação de abuso do poder econômico. Autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o retorno de Christiano está relacionado à pandemia da Covid-19: como o presidente da Câmara de Vereadores está em quarentena, Cavalcante teve que reassumir para desbloquear a conta da Prefeitura e tocar as ações de combate ao coronavírus no município. Aff Maria!

CPI abortada

A Câmara de Lagarto arquivou o perdido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra a prefeita Hilda Ribeiro (SD). Segundo o presidente do Legislativo, vereador Eduardo Maratá (PR), as acusações de pedaladas fiscais contra a gestora não possuem sustentação legal. O parecer da assessoria jurídica da Câmara ainda assegurou que, da forma como foi feito, o pedido de CPI é inconstitucional. Então, tá!

Deixa pra depois

O deputado federal João Daniel (PT) apresentou um Projeto propondo o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o petista, por conta da Covid-19, os estudantes estão fora das escolas e muitos não têm acesso à internet para estudar em casa. “Esse fato provocaria uma grande desigualdade na disputa”, afirma Daniel. O deputado Valmir Assunção (PT/BA) também é autor do projeto em tramitação na Câmara Federal. Legal!

Sem prazo

Estão suspensos até segunda ordem os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. Resolução neste sentido foi aprovada, ontem, e abrange o concurso para o ingresso na magistratura de carreira e os processos seletivos de estágios de nível superior e o de nível médio do Poder Judiciário. Vixe!

Petista solidária

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) se solidarizou com o governador Belivaldo Chagas (PSD), atacado pelos empresários porque não afrouxou o isolamento social. Segundo a petista, na carta contra a quarentena, os representantes do PIB insistem no falso dilema entre a vida e a economia, “que, se seguido, equivaleria a uma marcha da insensatez em direção ao abismo”. Aqui pra nós, a atitude dos empresários pegou mal pra caramba. Homem, vôte!

No perguntado

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) pretende que a Assembleia convoque os presidentes da Deso e do Banese, respectivamente, Carlos Melo e Fernando Mota. Do primeiro, o cidadanista deseja explicações sobre as constantes faltas de água tratada no interior. De Mota, o deputado quer detalhes sobre as empresas beneficiadas com as linhas de crédito disponibilizadas pelo banco por causa da pandemia do coronavírus. Quer apostar uma mariola de goiaba como o Legislativo não aprova as convocações de Melo e de Mota? Danôsse!

