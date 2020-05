Fundação de Cultura e Arte Aperipê celebra 18ª Semana Nacional de Museus

15/05/20 - 10:49:36

Seguindo às orientações das autoridades de saúde para adoção de medidas no enfrentamento ao novo coronavírus, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) recomendou o cancelamento de eventos presenciais planejados pelas instituições museológicas e culturais que seriam realizados durante a 18ª Semana Nacional de Museus (18ª SNM) de 18 a 24 de Maio. Por conta disso, o Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Sistema Estadual de Museus (SIEM), informa que irá apresentar uma programação especial por meio da Tv Aperipê e redes sociais sobre a ação que se baseia no Dia Internacional dos Museus (18 de maio).

Com o tema “Museus para Igualdade: Diversidade e Inclusão”, a Funcap irá divulgar pelos perfis @funcapse e Facebook.com/funcapse e durante a programação da emissora pública, vídeos e reportagens a respeito dos museus administrados pela Fundação a exemplo do Museu Histórico de Sergipe e Arte Sacra (São Cristóvão), Museu de Arte Sacra, Museu Afro-Brasileiro de Sergipe e a Casa de Cultura João Ribeiro (Laranjeiras).

“Com o avanço da pandemia, houve a necessidade de uma readaptação para esse projeto e na ideia de mostrar para quem não os conhece e principalmente que está em casa, pensamos em desenvolver a iniciativa proporcionando mais cultura e conhecimento aos sergipanos durante a 18ª Semana Nacional de Museus. Além disso, o tema já reforça o principal objetivo no fomento da igualdade e acesso para todos”, explica a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Para a coordenadora das Unidades Culturais da Funcap e do SIEM, Célia Carvalho, a exibição dos museus será uma válida oportunidade de explorar os acervos. “A exibição permitirá que mais sergipanos conheçam a história através dos museus que salvaguardam acervos importantíssimos e acessíveis”, finaliza.

