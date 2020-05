GETAM PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS NO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO

15/05/20 - 13:42:07

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam nessa quinta-feira, 14, um homem por tráfico de drogas no bairro José Conrado de Araújo, zona Oeste de Aracaju.

Uma equipe do Getam estava em patrulhamento ostensivo na Operação Saturação, realizando diligências no conjunto Vitória, para averiguar informações sobre um homem que estaria traficando na região.

No local informado, os militares visualizaram o suspeito com duas sacolas nas mãos e, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga entrando na residência. Imediatamente, os policiais deram voz de prisão e, ao entrar na casa, presenciaram o homem jogando os pacotes no fundo dos imóveis vizinhos.

Na ação, foram apreendidos três tabletes com cerca de dois quilos de maconha e uma balança de precisão pequena. Os policiais realizaram consulta, confirmando que o suspeito já tinha passagem pelo sistema prisional e havia sido preso há dez meses também por tráfico de drogas.

O caso foi encaminhado à delegacia para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

Informações e foto SSP