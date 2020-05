GOVERNO DIVULGA O CALENDÁRIO DA 2ª PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

15/05/20 - 11:09:56

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União

da Agência Brasil

O Ministério da Cidadania divulgou, hoje (15), o calendário de pagamento e saques da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, pago em três parcelas, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A portaria com as datas foi publicada no Diário Oficial da União.

A segunda parcela começará a ser creditada na segunda-feira (18), conforme adiantou o presidente da Caixa Econômica federal, Pedro Guimarães, em entrevista coletiva, na tarde de ontem (14).

Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.

O calendário publicado hoje (15) vale para as pessoas que receberam a primeira parcela até o dia de 30 de abril de 2020. Na tarde desta sexta-feira, está prevista entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, para detalhar como será o pagamento.

calendario da parcela 2 saque em espécie

Calendario da segunda parcela do auxílio emergencial – Reprodução/Diário Oficial da União

