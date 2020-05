Hemose busca doadores para repor o estoques dos sangues O, A, B e Ab

15/05/20 - 05:58:25

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convida a população sergipana para colaborar com o serviço de doação e restaurar os estoques de sangue, que na última semana reduziu mais de 50%. O sangue coletado na unidade atende pacientes em tratamento na rede hospitalar.

De acordo com dados do Hemocentro, nos últimos oito dias as doações passaram de 70 para 50 coletas ao dia. Um número insuficiente para garantir o atendimento da demanda transfusional nos hospitais. “Depois de coletado, o sangue passa para pelo processo de análise e é encaminhado para atender pacientes oncológicos, com dengue, pessoas com anemias crônicas e outras doenças hematológicas”, informa a enfermeira e gerente de Coleta, Florita Aquino.

Além das patologias mencionadas, a doação é utilizada como recurso terapêutico nos serviços de emergência como acidentes com traumas e cirurgias eletivas. “Estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, porém tem cirurgias que não podem ser adiadas para evitar a gravidade do estado de saúde do paciente”, alerta a enfermeira.

Para garantir a segurança de doadores e receptores de sangue, desde que foram registrados os primeiros casos da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluíram uma série de normas no conjunto de critérios técnicos para triagem clínica de candidatos à doação de sangue.

Dentre os procedimentos adotados está a suspensão da doação de sangue por 30 dias para pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados da doença, os candidatos que retornaram de viagem internacional, ficam inaptos por 30 dias a partir do dia da chegada ao Brasil e os que tiveram a doença ficam inaptos por 90 dias após a completa recuperação.

Conforme os órgãos de Saúde e Vigilância Sanitária, a orientação é para quem está bem de saúde, sem nenhum sintoma respiratório, doar sangue, usando a sua máscara de proteção, e evitar o contato direto com muitas pessoas.

Serviço

Para evitar a propagação da Covid-19 é necessário evitar aglomeração de pessoas. Dessa forma, para promover a segurança de funcionários e dos voluntários, o Hemose ampliou o serviço de agendamento para doação de sangue individual e de grupos de até dez pessoas, através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

