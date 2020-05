IFS LANÇA EDITAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

As cestas básicas serão distribuídas a 2.877 alunos de todos os campi em situação de vulnerabilidade social. Os investimentos ultrapassam meio millhão de reais

Até o dia 19 de maio, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) vai receber propostas de agricultores familiares para a compra de alimentos a serem destinados aos estudantes de todos os campi que estejam em situação de vulnerabilidade social e matriculados nos cursos de educação básica. A doação às famílias dos alunos ocorrerá durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus.

O edital já está publicado no portal da instituição no endereço www.ifs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/chamada-publica/2020. Os interessados devem acessá-lo para saber quais documentos são necessários e quais os itens são objeto de compra.

Por causa da pandemia, todo o processo será realizado exclusivamente de forma virtual. As propostas devem ser enviadas ao e-mail [email protected] Os gêneros alimentícios têm que obedecer critérios de qualidade estabelecidos pelo IFS, que pretende comprar alimentos não perecíveis como arroz, açúcar, café torrado e moído e farinhas de milho e de mandioca. O vencedor da proposta será conhecido no dia 20 deste mês.

De acordo com Ider de Santana Santos, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, os recursos são provenientes do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. O total a ser adquirido equivale a aproximadamente 95 toneladas e meia de alimentos. “O valor do recurso é de R$ 537.008,00, para atender o total de 2.877 alunos nos diversos campi do IFS. Cada cesta básica tem uma estimativa de R$ 186,63, pesando aproximadamente 33 Kg. Ela será composta por 16 itens”, detalha.

Entende-se por agricultura familiar aquela em que todo o cultivo e mão de obra são realizados pela própria família em pequenas propriedades de terra e a produção é destinada à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país. Existem aproximadamente 4,4 milhões de famílias que produzem alimentos desse tipo de produção no Brasil. Elas são responsáveis por gerar renda para 70% dos brasileiros no campo, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 80% de toda a comida do planeta venha da agricultura familiar.

