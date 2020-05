JUSTIÇA DÁ 72 HORAS PARA A PREFEITURA DA BARRA E O ESTADO SE MANIFESTAREM

15/05/20 - 07:42:37

Na última segunda-feira (11), os Advogados Jeferson Santos e Alex Menezes entraram com Ação na Justiça para obrigar a Prefeitura da Barra dos Coqueiros e o Governo do Estado a adotarem providências quanto ao Pátio do Detran localizado no Município de Barra dos Coqueiros.

A juíza responsável pelo processo fixou o prazo de 72 horas para que a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado se manifestem acerca do pedido liminar que solicita medidas imediatas para sanar os problemas de acúmulo de água nas carcaças de veículos custodiados no local e que se agravaram devido às fortes chuvas dos últimos dias.

Segundo o Advogado Jeferson Santos “cansado de esperar por alguma ação efetiva da Prefeitura a esse respeito, empreendi esse verdadeiro ato de CIDADANIA para ver resgatada a tranquilidade dos moradores da minha querida Barra dos Coqueiros ao menos no que diz respeito à prevenção de surtos endêmicos, como a dengue, impulsionados pela negligência verificada com a permanência de veículos à céu aberto, sem lonas ou afins para protegê-lo ou cobri-los, resultando no acúmulo de água parada. Um prato cheio para a atração e reprodução de mosquitos.”

Ressalta o Advogado Alex Menezes “que o Aedes Aegypti é o vetor de diversas doenças causadas por vírus, como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela e a população da Barra já tem motivos de sobra para se preocupar nesses tempos de Pandemia com o COVID-19.”

O processo tramita na Primeira Vara Cível da Comarca de Barra dos Coqueiros sob o n° 202090000555.

