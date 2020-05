PMA ABRE NOVO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE PROFISSIONAIS

15/05/20 - 06:43:07

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública em decorrência do enfrentamento do coronavírus (covid-19) na capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), torna pública a abertura de Chamamento Público para contratação temporária de profissionais, visando à contratação imediata de fisioterapeutas e técnicos de enfermagem para trabalharem no hospital de campanha, tendo em vista a necessidade temporária de excepcional interesse público para ampliação imediata das equipes de saúde.

De acordo com o assessor jurídico da SMS e representante do chamamento publico, Pedro Rochadel, essa medida foi adotada em razão do atual cenário da saúde pública do país, sobretudo da necessidade de profissionais para execução das ações de contingência implementadas pela Prefeitura.

“A partir de amanhã [15], inicialmente, abrimos o chamamento de vagas para fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Já na semana que vem começaremos a chamar as outras categorias. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Os profissionais desempenharão suas funções no Hospital de Campanha, com escala a ser determinada pela administração municipal”, explica.

Ainda segundo Rochadel, os interessados devem efetuar a solicitação de inscrição por meio de protocolo, na sede da Secretaria Municipal da Saúde, na rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio, oportunidade na qual o profissional entregará toda a documentação exigida no edital, e se validada sairá com a lotação imediata.

Documentos

O profissional deverá apresentar cópia acompanhada de original do documento de identidade com CPF; comprovante de residência; número do PIS/PASEP; uma conta bancária vincula ao interessado do trabalho, certidão de casamento se for casado; e estar om registro regular válido junto ao Conselho da sua categoria.

“Estamos também com o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para toda a Rede de Saúde e todos aqueles convocados para comparecerem conforme os editais, que já foram publicados, poderão ser realocados na Rede de Urgência e Emergência. A administração garantirá aos profissionais contratados a disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. O processo de inscrição e contratação será acompanhando pela Comissão de Credenciamento de Prestadores de Serviços e Comissão do Processo Seletivo Simplificado”, destaca Pedro Rochadel.

Todos os novos profissionais passarão por capacitações, com o objetivo de atualizar os profissionais para abordagem, identificação, manejo clínico e tratamento dos casos de coronavírus, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Entre os temas trabalhados na atualização, está as questões da saúde e segurança dos trabalhadores, com uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI), além dos exames diagnósticos, testes moleculares e sorológicos, e a prevalência de sintomas na definição de casos com estratificação da população alvo e tratamentos mais adequados.