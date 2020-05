PMA atua de maneira contínua para garantir cumprimento de medidas emergenciais

15/05/20 - 06:52:02

Nesta quinta-feira, 14, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou nova fiscalização no Centro da capital. A ação desenvolvida nas localidades onde há concentração de comércio, visa averiguar o cumprimento das medidas emergenciais previstas nos decretos de enfrentamento à covid-19.

Somente no período da manhã, foram contabilizados 79 estabelecimentos comerciais fiscalizados, durante ronda no Centro da capital. Desse total, 16 foram notificados e oito interditados. Também houve orientação para outros 55 pontos comerciais. Esse trabalho é executado pela Defesa Social do município, através das abordagens de equipes da Defesa Civil, e do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), com o apoio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, destacou que durante a ação desta quinta-feira, mais uma vez, foi possível identificar classes de ocupação em comum c, com funcionamento inapropriado, em relação às fiscalizações anteriores. “Continuam sendo os salões de beleza, barbearias, lojas de roupas, armarinhos. Orientamos muitos estabelecimentos que funcionam como assistência técnica para celulares, também”, pontuou.

Também foram averiguadas, pela manhã, outras cinco denúncias registradas através dos canais de comunicação do Procon Aracaju.

O Secretário da pasta, Luís Fernando Almeida, ressalta que os estabelecimentos com autorização para funcionamento, classificados como serviços essenciais, são vistoriados para verificação das medidas de biossegurança. Nesse caso as exigências são a disponibilização de álcool 70% ou lavatório para as mãos, controle de ocupação do espaço e reforço de estratégias que garantam o distanciamento social. Todos os ocupantes do estabelecimento precisam, obrigatoriamente, utilizar máscaras.

Já os segmentos não autorizados que são identificados em funcionamento irregular, durante as fiscalizações, são imediatamente fechados, com o objetivo de conter aglomerações e possíveis zonas de contágio pelo coronavírus. Nesse sentido são contempladas a apuração de denúncias. Hoje, cinco solicitações realizadas através dos canais de comunicação do Procon Aracaju foram devidamente apuradas, ainda pela manhã.

“Estamos certos de que as ações são necessárias para que possamos achatar a curva de infecção pelo coronavírus. Nosso trabalho é contínuo, seja para o atendimento de denúncias que chegam aos órgãos que compõe a secretaria ou para a realização das operações integradas, em alinhamento com os demais órgãos da Prefeitura de Aracaju”, enfatizou o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, que indicou, também, o apoio às ações da Polícias Militar de Sergipe.

Fonte e foto assessoria