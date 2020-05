Seis municípios sergipanos já decretaram toque de recolher

15/05/20 - 10:10:41

Seis municípios sergipanos decretaram toque de recolher para evitar o crescimento no número de contaminados pelo covid-19. Até o momento, os municípios que adoram foram Amparo do São Francisco, Canindé do São Francisco, Gararu, Poço Redondo, Poço Verde e Porto da Folha.

Veja o número de casos da covid-19 confirmados nos municípios que adotaram o toque de recolher após o resultado divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde nesta quinta-feira (14).

Amparo do São Francisco: 02

Canindé do São Francisco: 03

Gararu: 02

Poço Redondo: 03

Poço Verde: 03

Porto da Folha: 16

As informações são de que outros municípios do interior do estado poderão adotar a medida, já que cresce o número de infectados.