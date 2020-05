Sergipe já tem 2.868 pessoas infectadas e fecha os 50 óbitos

15/05/20 - 23:39:35

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (15), o boletim epidemiológo do novo coronavírus (Covid-19) com 375 novos casos da doença. Sergipe passa a ter 2.868 pessoas infectadas. Do total de casos registrados hoje, 86 correspondem ao inquérito sorológico realizado pela UFS em Itabaiana e 65 em São Cristóvão.

Foram registrados três óbitos: uma mulher de 53 anos de idade de Nossa Senhora do Socorro. Ela tinha hipertensão arterial sistêmica. Também veio a óbito um homem de 62 anos de Poço Redondo, cardiopata, e um recém nascido de seis meses, do sexo feminino, de Aracaju. Estão em investigação 16 óbitos, sendo 10 homens e cinco mulheres.

São 478 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 7.793 exames e 4.925 foram negativados. Estão internados 169 pacientes, sendo 76 em leitos de UTI (33 na rede privada e 43 na rede pública) e 93 em leitos clínicos (26 na rede privada e 67 na rede pública). São 50 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse *sergipecontraocoronavirus.net .br*