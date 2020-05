TCE prorroga suspensão de atividades presenciais até o próximo dia 29

15/05/20 - 05:00:08

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) publicou nesta quinta-feira, 14, o Ato da Presidência nº 26, que prorroga a suspensão do seu funcionamento presencial até o próximo dia 29 de maio.

A medida é justificada pela persistência da necessidade de adoção de medidas para a redução do potencial risco de contágio da Covid-19.

“Decidimos pela prorrogação devido ao agravamento da pandemia, conforme temos acompanhado diariamente; de todo modo, o Tribunal segue atuante com as ações de fiscalização e controle realizadas através do teletrabalho”, comentou o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro.

Com a medida, permanece restrito o acesso às dependências do prédio do TCE, exclusivamente a integrantes do órgão, em casos específicos.

Já o atendimento aos jurisdicionados segue exclusivamente pelos seguintes canais de comunicação : telefone (79) 3216–4683 e endereços eletrônicos [email protected], [email protected] ou [email protected]

Por DICOM/TCE