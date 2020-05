VEREADORES DE PROPRIÁ ABREM CPI CONTRA O PREFEITO IOKANAAN SANTANA

15/05/20 - 08:16:45

No mês de março, a página Tribuna do Velho Chico noticiou o vazamento de áudios atribuídos ao prefeito de Propriá, Iokanaan Santana (PL). De acordo com a publicação, os áudios foram gravados por um morador da cidade e relatam uma série de condutas repreensíveis adotadas pelo gestor no exercício da administração.

A notícia destaca que os áudios são ricos em detalhes e possuem semelhança com o timbre, entonação e sotaque do prefeito. No texto, os responsáveis pela página afirmam ter recebido mais de dez áudios em que Iokanaan, supostamente, narra atos ilegais. Em um deles, o gestor estaria ensinando como driblar a Receita Federal e no outro ele acaba revelando um plano para arrecadar recursos públicos provenientes de locação de imóveis à prefeitura usando “laranjas” indicados nominalmente.

Preocupados com a gravidade do caso em questão, vereadores da Câmara Municipal de Propriá abriram na noite desta quinta-feira, 14, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para analisar todas as informações presentes nos áudios e na matéria divulgada pela Tribuna do Velho Chico.

Segundo os parlamentares, o objetivo da CPI é averiguar os indícios de possíveis fraudes e irregularidades em cobranças de impostos e beneficiamento ilícito; abuso de poder e apropriação indébita; tráfico de influência na administração pública; falta de controle e cuidado com a coisa pública e danos ao erário; além de apurar responsabilidades quanto ao desvio de finalidade de conduta do prefeito.

Presidida pela vereadora Dilma Gomes, que protocolou requerimento solicitando a abertura da CPI, a Comissão terá participação dos vereadores Heldes Guimarães (relator) e Pequeno (membro). Também assinaram o documento os vereadores Jairo Lemos e Nêgo de Marli.

A composição da CPI obedecerá o princípio de proporcionalidade e a Comissão terá um prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período, para concluir as investigações e apresentar um relatório sobre o processo.

