RESULTADOS PROMISSORES NOS RESERVATÓRIOS EM ÁGUAS ULTRAPROFUNDAS EM SE

16/05/20 - 09:48:43

Informação foi apresentada no relatório de desempenho do primeiro trimestre de 2020

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (15), por meio de uma webcast com investidores, os resultados de desempenho do primeiro trimestre de 2020 da companhia, em conformidade com as práticas de gestão e relações com investidores. Entre os dados apresentados, consta a confirmação das características de reservatórios em águas ultraprofundas no litoral sergipano, mais precisamente no campo de FARFAN, distante 80 quilômetros da costa.

As informações foram obtidas através do Teste de Longa Duração (TLD) realizado entre fevereiro e abril deste ano, adicionando valor ao portfólio da Petrobras. “É importante recebermos esses dados, pois nos dá mais clareza na hora de buscar investimentos e concretizar as ações que estamos desenhando para o mercado do petróleo e gás em Sergipe”, afirma o secretário do desenvolvimento econômico, José Augusto Carvalho.

O secretário aponta ainda que a próxima etapa do processo deverá ser a declaração de comercialidade pela Petrobras para a ANP e definição do plano de investimentos na região. “Além de FARFAN, a Petrobras fez descobertas de outros cinco campos: Moita Bonita, Barra, Cumbe, Muriú e Poço Verde”, explica.

Vale destacar que ainda na apresentação a estatal relatou as ações para o combate ao novo Coronavírus (COVID-19) e também os reflexos da queda de consumo de derivados do petróleo, bem como a variação cambial nos resultados da empresa.