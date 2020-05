Covid-19 se expande em Sergipe, que já registra mais de três mil casos e 53 mortes

16/05/20 - 21:55:21

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (16), o boletim epidemiológico do novo coronavírus (Covid-19) com 267 novos casos da doença. Sergipe passa a ter 3.135 pessoas infectadas. Foram registrados três óbitos, sendo duas mulheres (de 58 e 63 anos) e um homem de 79 anos de idade. Com estes, o Estado passa a ter 53 óbitos pela doença.

As mulheres são: 58 anos de idade de Aracaju, e 63 anos de Laranjeiras, está última portadora de diabetes e cardiopatia. E um homem de 79 anos de Nossa Senhora do Socorro, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Estão sendo investigados mais 15 óbitos, sendo seis homens, oito mulheres e uma criança de seis meses. Foram descartados pra Covid-19 cinco óbitos.

São 920 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 8.332 exames e 5.187 foram negativados. Estão internados 166 pacientes, sendo 81 em leitos de UTI (36 na rede privada e 41 na rede pública) e 85 em leitos clínicos (22 na rede privada e 63 na rede pública). São 53 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse *sergipecontraocoronavirus.net .br*