HOSPITAL DE CAMPANHA DE ARACAJU COMEÇA A RECEBER PACIENTES ATÉ QUINTA-FEIRA

16/05/20 - 18:53:47

A Prefeitura de Aracaju inaugurou, neste sábado (16), o Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, montado no Estádio João Hora de Oliveira, no bairro Siqueira Campos. A estrutura, que conta 152 leitos, visa ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde da capital para fazer frente à pandemia de covid-19. O nome é uma homenagem ao ex-prefeito Cleovansóstenes, um dos fundadores do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe.

A expectativa é que na próxima quinta-feira (21), a unidade receba seus primeiros pacientes. Dos 152 leitos do hospital, 52 serão destinados aos casos suspeitos da doença, caso os 20 leitos instalados no Caps Jael já estejam totalmente ocupados. A equipe responsável por atender aos aracajuanos é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem.

Todos esses profissionais estão sendo capacitados para abordagem, identificação, manejo clínico e tratamento de pacientes com covid-19, conforme Protocolo do Ministério da Saúde. Além disso, com disponibilidade suficiente de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a Saúde de Aracaju também assegura esse insumo a todos os seus profissionais.

Experiência importante

A médica Milena Gama, por exemplo, é uma das pessoas que já atenderam à solicitação da administração municipal, passou por treinamento e agora está apta para os atendimentos. “Eu me disponibilizei para trabalhar no hospital de campanha por ser uma situação única, de pandemia, uma novidade para a medicina toda. Então, acho que é uma experiência importante para a evolução pessoal e profissional de todos que se envolverem”, conta.

O espaço conta com contêineres, nos quais serão instaladas três salas para DML; duas salas de utilidade; um necrotério, duas salas para paramentação; dois vestiários; quatro banheiros para funcionários; seis salas para descarte de paramentação; 12 banheiros para pacientes; e uma sala para abrigo de resíduos comum e infectante.

Toda a estrutura interna do hospital é climatizada e, além dos leitos, contará com seis postos de enfermagem; seis salas para prescrição médica; seis salas de enfermagem; seis salas para armazenamento de roupas limpas e seis para sujas; seis salas de equipamentos; seis farmácias satélite; uma sala de administração; uma sala de reunião; um laboratório, uma copa e um refeitório; três salas de descanso; uma sala de informática e dois almoxarifados, sendo um para farmácia e um para equipamentos.

O hospital de campanha da capital se soma às demais unidades de saúde da rede municipal que já realizam o monitoramento e tratamento dos pacientes com sintomas de síndromes gripais, e que são as portas de entrada para essa unidade recém construída pela Prefeitura de Aracaju no Estádio João Hora de Oliveira -as oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) referências e os hospitais de Urgência e Emergência (Fernando Franco e Nestor Piva).

Secom PMA