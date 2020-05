Hospital de campanha de Aracaju inicia os atendimentos aos pacientes neste sábado

16/05/20 - 10:59:18

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju anunciou que às 12h deste sábado, dia 16, dará início às atividades do Hospital de Campanha (HCapmp) para o tratamento de pacientes infectados com a Covid-19. Após informar ontem que a previsão de funcionamento era somente para a próxima quinta-feira, 21, a pasta muda novamente a posição e antecipa a abertura do hospital.

A secretária da SMS, Waneska Barboza, juntamente com o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, visitarão as instalações da unidade hospitalar temporária para acompanhar a abertura do serviço.

A capacidade máxima do HCamp será de 152 leitos de retaguarda, que contará com o suporte de profissionais de diferentes categorias, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais de apoio de rede e auxiliares administrativos.

Fonte: SMS