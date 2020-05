Movimento “Energia do Bem” realiza campanha para ajudar asilos

16/05/20 - 06:55:03

Em Sergipe, 4 instituições receberão doações

A população com faixa etária acima dos 60 anos tem sido a mais afetada pela Covid-19. Isso porque fazem parte do grupo de risco de pessoas mais suscetíveis a complicações do novo coronavírus.

Com o isolamento social, a rotina das instituições de longa permanência de idosos têm sofrido alteração. As visitas foram suspensas e, com isso, a arrecadação de doações para os asilos que dependem de ajuda para manter a prestação da assistência, também tem diminuído.

A preocupação maior é que, diante do cenário de propagação da doença, os cuidados com a higienização dos idosos acolhidos têm sido redobrados, além da atenção ao uso de EPIs por parte dos profissionais que lidam com eles. Isso faz com que a necessidade de estoque para materiais de higiene aumente ainda mais.

Solidário a esta situação, o Grupo Energisa criou uma campanha para ajudar asilos que estão localizados nas áreas de concessão da empresa. A iniciativa faz parte do movimento “Energia do Bem”, que já vem realizando ações de solidariedade em todo o país. Agora, estão sendo arrecadadas doações através de um financiamento coletivo, com um diferencial: a cada um real recebido, a Energisa doará mais um.

Para participar dessa rede de solidariedade basta acessar https://evoe.cc/energiadobem até o dia 21 de maio e escolher o valor da contribuição. As doações feitas por pessoas de Sergipe, serão destinadas a instituições do próprio estado e o valor será utilizado para a compra de kits de higiene e alimentos.

Conheça as instituições aqui de Sergipe que serão beneficiadas pela campanha:

– Lar Cidade de Deus:Fundado em 2003, é uma instituição filantrópica sediada em Itabaiana, destinada ao acolhimento de idosos. Para manter a assistência de qualidade prestada aos 62 residentes, necessita da ajuda da população.

– Asilo Same (Lar Nossa Senhora da Conceição): Localizado em Aracaju, o Same possui 71 anos de história e atualmente abriga 60 idosos pobres e carentes, oferecendo qualidade de vida e cuidando com carinho dos acolhidos.

– Asilo Santo Antônio: Há 47 anos o asilo presta assistência a idosos no município de Lagarto. Através desse trabalho filantrópico, a instituição oferece lar a 41 idosos, grande parte são acamados e portadores de limitações diversas.

– Lar Isaías Gileno Barreto: É um asilo fundado em 1981, que mantém 30 idosos em sua sede, no município de São Cristóvão. Oferece conforto e moradia para os residentes, que em sua maioria são acamados.

Por Regiane Sá