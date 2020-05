PMA instala semáforos no cruzamento da Euclides Figueiredo com Benjamin Constant

16/05/20 - 07:19:37

Para reorganizar o tráfego de veículos, dar segurança ao trânsito e melhorar a mobilidade urbana da avenida Euclides Figueiredo, que está sendo requalificada pela Prefeitura de Aracaju, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) instalou semáforos no cruzamento da via com a avenida Benjamin Constant. Os equipamentos permanecerão no piscante amarelo por 7 dias para a adaptação dos condutores

O superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, ressalta que a implantação dos semáforos era um pleito antigo da comunidade e que a obra executada pela Prefeitura na avenida, que contempla a micro e a macrodrenagem da via, recapeamento asfáltico, acessibilidade e novas sinalizações, viabilizou a instalação dos equipamentos.

“Os semáforos no cruzamento com a Benjamin Constant era um pleito de quem circula pelo local, já que o movimento de veículos na avenida é grande. A Prefeitura está finalizando a importante obra de infraestrutura da Euclides e, após a elaboração de estudos, fizemos a instalação dos semáforos para dar mais organização, fluidez e segurança ao trânsito. Os benefícios para a mobilidade da avenida serão grandes”, declara.

O cruzamento irá funcionar com três tempos semafóricos, com prioridade para a avenida principal. Por isso, foram implantados quatro postes com braços projetados, quatro grupos focais, quatro semáforos e uma caixa controladora. O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, explica como será o funcionamento.

“O novo cruzamento terá tempos para quem deseja seguir em frente e convergir à direita, com exceção para o condutor que segue no sentido Socorro/Aracaju. Este poderá convergir à esquerda na avenida Benjamin Constant, como é o caso dos ônibus do transporte público que seguem em direção ao Terminal Maracaju”, informa.

O empresário Bomfim Dias comemora a instalação dos equipamentos. “Eu passo sempre por aqui para fazer entrega de mercadorias e a diferença vai ser absurda com os semáforos. Agora, o trânsito na avenida vai melhorar, ficar mais seguro e mais organizado”, disse.

A obra

A obra da avenida Euclides Figueiredo tem 1,3 km de extensão, entre os bairros Soledade e Dom Luciano. O investimento total será de R$7.621.233,93, através de convênio com o Governo Federal. A Prefeitura já realizou a implantação de micro e macrodrenagem, a retirada de todo o pavimento antigo para a aplicação da nova camada asfáltica.

As próximas fases incluem a sinalização horizontal e vertical, a arborização, implantação das lâmpadas de LED (light-emitting diode) e a conclusão das calçadas e passeios situadas em frente às residências e lojas comerciais localizadas ao longo da avenida.

