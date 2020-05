Prefeito de Maruim decreta toque de recolher as 22 horas

16/05/20 - 18:45:48

Diante do avanço do coronavírus em Maruim (COVID-19), que já registrou 12 casos confirmados até este sábado (16), o prefeito Jeferson Santana decretou novas medidas de enfrentamento ao vírus. As principais medidas de enfrentamento são a adoção de toque de recolher diário das 22h às 04h, a partir deste sábado e instalação de barreiras sanitárias.

O Decreto Municipal Nº 10/2020 estabelece que todas as segundas e sexta-feiras serão pontos facultativos nas repartições públicas. O Município segue o Decreto Estadual Nº 40.597/2020, que amplia os pontos facultativos na repartições estaduais. No Decreto Municipal Nº 11/2020, fica estabelecido, que barreiras sanitárias serão instaladas com aferição de temperatura, distribuição de máscara e orientações sobre o coronavírus; fica estabelecido toque de recolher, todos os dias, a partir deste sábado, 16 de maio, das 22h às 04h; Todos os estabelecimentos comerciais devem funcionar até às 19h; O estabelecimento comercial que oferece delivery, pode fazer entregas até às 00h, desde que seja credenciado pela Secretaria de Indústria e Comércio.

Durante a abordagem, no período de toque de recolher, no primeiro momento, será feita uma advertência verbal. Caso seja reincidente, será emitido um relatório para autoridade policial relatando a prática de crime de desobediência e contra a saúde pública, previsto no artigo nº 268 do Código Penal. Caso seja algum indivíduo, que não responda civilmente, os pais ou responsáveis legais serão punidos.

O prefeito Jeferson Santana disse que a medida visa parar a disseminação do vírus no município, ao mesmo tempo que se preocupa com com os pequenos comerciantes. “Sabemos que o período noturno é o momento que muitos trabalhadores do sistema delivery aproveitam para conseguir uma renda extra, por isso resolvemos deixá-los trabalhar, desde que sejam cadastrados pela secretaria municipal. Assim, o pequeno comerciante local não será prejudicado e a população pode ficar tranquila em suas residências. Essas medidas também são eficientes, desde que a população em geral use máscara, passe álcool gel, lave as mãos com água e sabão, enfim, que continue adotando as medidas preventivas de enfrentamento ao coronavírus”, comentou o gestor.

O uso de máscara é obrigatório em todo o Estado de Sergipe, conforme Decreto Nº 40.588/2020. Inclusive, os condutores de veículos com passageiros, também devem utilizar máscaras.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento disponibiliza o número da Urgência Médica, (79) 3275-2316, para aqueles que sentirem os principais sintomas do coronavírus, apontados pelo Ministério da Saúde, como tosse, febre e dificuldade para respirar; A pessoa deve solicitar ajuda imediata para que os procedimentos sejam executados pela equipe de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde disponibiliza um número para sanar dúvidas através de mensagens via aplicativo whatsapp (79) 98877-8489, das 07h às 17h.

Por Keizer Santos