SAMUEL APELA PARA QUE GOVERNO CONTRATE MÉDICOS FORMADOS NO EXTERIOR

16/05/20 - 08:50:58

O deputado estadual capitão Samuel Barreto enviou uma mensagem ao governador Belivaldo Chagas pedindo para que o estado crie um decreto para fazer a contratação de médicos formados fora do Brasil, a exemplo do que já vem sendo feito nos estados do Pará, Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro, onde já acontecendo essas contratações.

Samuel diz que são centenas de médicos formados, mas que precisam do revalida para que possam exercer a medicina. “O governo do estado está a procura de médicos, assim como a prefeitura de Aracaju está com um hospital de campanha montado e sem médicos. Enfermeiros tem, técnicos tem mas médicos não tem e a prefeitura de Aracaju só vai poder contratar esses médicos se o governo do estado criar um decreto autorizando contratar”, explicou o deputado.

O deputado diz que enviou ao governador cópias dos decretas cridos em outros estados “para ver a possibilidade de a gente aproveitar essa mão de obra que está aqui em Sergipe pronta para ajudar o povo sergipano”, afirma Samuel.