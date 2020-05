SENADOR INFORMA QUE BOLSONARO NÃO PODE IMPOR CONDUTAS AO CIDADÃO

16/05/20 - 19:27:20

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse, neste sábado (16), que o presidente Jair Bolsonaro precisa compreender que todos os agentes públicos, mesmo o presidente da República, estão submetidos aos limites constitucionais para o exercício do poder: “Não pode o presidente, por convicção personalíssima, impor aos cidadãos ou entes federados condutas incompatíveis com a ciência”.

Ao persistir neste tipo de postura [de querer acabar com o isolamento social], absolutamente incompatível com o estado democrático de direito, o presidente infringe não somente os limites Constitucionais, mas pratica ato que poderá ser considerado crime de responsabilidade.

Na defesa do interesse público, vamos buscar na Justiça e no Congresso impedir a concretização de quaisquer ações governamentais incompatíveis com a boa ciência.