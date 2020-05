Vereador cabo Didi vai ao Conjunto Leite Neto e ouve reclamações de moradores

16/05/20 - 07:11:53

Vereador cabo Didi vai ao Conjunto Leite Neto e ouve reclamações de moradores

Na manhã desta sexta, dia 15, o vereador Cabo Didi, compareceu ao Conjunto Leite Neto, no Bairro Grageru, a pedido dos morares, para comprovar o serviço deficitário prestado pela empresa terceirizada pela Prefeitura de Aracaju, através da EMURB, qual seja, Mar Azul.

No dia 13 do corrente mês e ano, a comunidade do conjunto Leite Neto procurou o blog Espaço Militar para denunciar o então descaso da EMURB em virtude de crateras que estavam aparecendo no citado núcleo habitacional, principalmente na Rua José Oliveira Filho e na Rua Honor Gregório Santos, fato que já perdurava por cerca de 10 dias e que aumentavam de tamanho com as chuvas que estavam ocorrendo, chegando ao ponto de cair um carro em uma destas crateras.

Após a denúncia veiculada, a Prefeitura de Aracaju mandou uma equipe da empresa terceirizada Mar Azul, que fez o devido reparo que fez o reparo em 3 das 4 crateras existentes, colocando para cobrir tais crateras, uma espécie de brita com borra de asfalto.

Ocorre que, em menos de 24 horas do serviço efetuado, a camada colocada nas crateras está soltando completamente, já voltando a mostrar alguns afundamentos, conforme fotos que foram tiradas pelo vereador Cabo Didi, ressaltando que uma das crateras situadas na Rua Honor Gregório Santos, sequer chegou a ser efetuado o serviço.

“É necessário que a Prefeitura de Aracaju, através da EMURB, tenha o cuidado de fiscalizar as obras feitas pela empresa Mar Azul, pois o serviço que foi realizado no Conjunto Leite Neto, não foi realizado a contento, visto que menos de 24 horas após tal serviço, já está voltando a apresentar problemas, e uma das crateras, que é bem próxima a outra, na Rua Honor Gregório Santos, sequer chegou a passar por reparos e outra já está sofrendo novo afundamento. Iremos cobrar para que o serviço seja refeito e a comunidade do Conjunto Leite Neto, que paga seus impostos, possa ter um serviço de qualidade, até porque a empresa terceirizada é paga com o nosso dinheiro. Estaremos atentos na fiscalização de mais este pleito da comunidade”, disse o vereador Cabo Didi.

Matéria do blog Espaço Militar