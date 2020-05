Vereador esclarece pedido de audiências públicas e defende participação popular

16/05/20 - 07:54:47

O vereador Lucas Aribé (Cidadania) esclareceu a retirada dos Requerimentos solicitando à Câmara Municipal de Aracaju (CMA) a realização de audiências públicas sobre as ações da Prefeitura de Aracaju no enfrentamento ao coronavírus. Em entrevista à FAN FM, nesta sexta-feira (15), o parlamentar explicou que as proposituras sequer foram votadas e ressaltou que sua intenção é garantir o direito à transparência e participação popular na gestão municipal.

Segundo Lucas, apesar de a Mesa Diretora da CMA ter convidado dois secretários para videoconferências, as reuniões ocorreram de modo fechado e sem a devida possibilidade de amplo conhecimento da população aracajuana, maior interessada da questão.

“É preciso mostrar para a sociedade como cada pasta está atuando com relação ao coronavírus, aos serviços que não podem parar. Por exemplo, estamos com a educação sem aula e nem perspectiva de retorno, como vai ficar o calendário escolar para os nossos alunos?”, apontou Aribé.

O vereador aracajuano explicou que diante das reações pouco republicanas de alguns de seus pares, optou por retirar os Requerimentos, embora lamente a ausência de engajamento do Legislativo na construção de soluções para a crise social e sanitária que afeta a cidade.

“Eu tenho uma visão do que é o Parlamento que difere de alguns vereadores e isso é totalmente respeitável, compreensível, mas acredito que, mesmo em tempos de pandemia, a Câmara pode fazer muito mais. O nosso dever é acompanhar os atos do Poder Público e garantir a defesa dos interesses do povo que nos fez seus representantes”, concluiu o vereador Lucas Aribé.

Da assessoria