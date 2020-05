Vereador Jason Neto cobra investimentos em testes para detectar coronavírus

16/05/20 - 08:02:23

Em meio a tantas dúvidas em ralação aos cuidados que devemos ter durante a pandemia do COVID-19, o vereador Jason Neto (PDT) cobra mais transparência e agilidade na realização dos testes para detectar o coronavírus em Aracaju. O parlamentar destaca que deve haver uma explicação melhor sobre a realização dos testes e fala sobre os cuidados com as pessoas que testam positivo para o Covid-19.

“O estado e a prefeitura deve passar com mais clareza sobre a quantidade de testes que tem em cada unidade. Quantos chegam no estado, quantos ainda faltam chegar, quantidade de estoque, tudo isso a população precisa saber. Os índices de contaminação estão aumentando cada vez mais. É preciso investir em mais testes rápidos e adotar medidas protetivas para que esse vírus não cause um estrago ainda maior na nossa cidade”, explicou Jason Neto.

Em relação as pessoas contaminadas o parlamentar cobra mais dureza das autoridades. “Pelo número de pessoas infectadas, há muita gente contaminada circulando pelas ruas e repassando o vírus. Deve ter uma atenção maior, a exemplo de e realização de testes rápidos em alguns pontos estratégicos na cidade. Encontrar uma forma para fazer com que essa pessoa siga obrigatoriamente as regras de cuidados e isolamento”, disse.

Foto assessoria

Por Élida Fruteira