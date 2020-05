BETÃO DO POVO RETIRA PRÉ-CANDIDATURA PARA COMPOR A CHAPA DE ADILSON JÚNIOR

17/05/20 - 08:44:11

Na manha deste domingo (17), o líder comunitário Betão do Povo, retirou seu nome de pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, e anunciou que pretende compor uma chapa com Adilson Junior.

Betão do Povo é o presidente municipal do PDT e Adilson Junior é o presidente do PSD municipal, ambos os partidos firmaram união a nível estadual através de Fábio Henrique e Fábio Mitidieri que são os responsáveis por essa chapa inovadora na cidade de São Cristóvão que tem como slogan “Juntos Faremos Mais”.

Por Nélio Miguel Jr.