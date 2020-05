Polícia impede carreata contra quarentena e pela abertura do comercio e prende exaltados

Dezenas de carros foram apreendidos e muitos manifestantes detidos e conduzidos à 1ª Delegacia Metropolitana de Aracaju. Esse foi o resultado da frustrada carreata contra a quarentena e a favor da abertura do comércio de Sergipe. Logo na concentração do protesto, ao lado do Hipermercado Extra, na zona sul da capital, a Polícia Militar fechou todos os acessos, impedindo o deslocamento dos veículos e motocicletas.

Segundo postou no twitter o jornalista Jailton Santana, enquanto as pessoas protestavam e filmavam a ação dos policiais, os carros eram aprendidos e os manifestantes mais exaltados conduzidos à delegacia.

Ao proibir a carreata, a Polícia cumpriu uma liminar concedida, no dia 27 de março, em atendimento a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Sergipe. A decisão judicial determina que o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju não permitam qualquer forma de eventos, reuniões, carreatas ou atos de concentração de pessoas, para evitar a contaminação da Covid-19.

A liminar frisa, ainda, que tais eventos estão proibidos enquanto perdurarem as medidas restritivas à formação de aglomeração de pessoas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil.

Após Termo Circunstanciado, organizadores da carreata contra o decreto do isolamento social foram liberados da Primeira Delegacia Metropolitana. Os manifestantes foram surpreendidos pelo polícia quando se preparavam pra ir as ruas.