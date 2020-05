POLÍCIA MILITAR EFETUA VÁRIAS PRISÕES POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO INTERIOR

17/05/20 - 10:05:44

A Polícia Militar, por meio do 3º Batalhão (3º BPM), efetuou na última sexta-feira (15) quatro prisões em flagrante por violência doméstica na Região Agreste de Sergipe.

As informações passadas pelos policiais são de que no município de Itabaiana, foram registradas três ocorrências que culminaram com a prisão de três suspeitos de agressão contra as suas respectivas companheiras. O quarto flagrante ocorreu no município de Carira.

Em todos os casos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana.